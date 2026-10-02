AKP'li Yeliz fon skandalını "Herkes azabilir" diye savundu: Muhalefete bağlamak için elinden geleni yaptı

Fon skandalı soruşturmasında AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 2,2 milyar liralık vurgun yaptığı ortaya çıkmıştı. Tepkiler peş peşe gelirken Fatma Betül Sayan Kaya AKP'den istifa etmişti. Kamuoyunda "Yeliz" olarak anılan eski AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. "Herkes azabilir" diyerek tartışmaların önünü almaya çalışan Çamlı'nın sosyal medyadan paylaştığı video, kısa sürede tepki yağmuruna tutuldu.

SKANDALDAN MUHALEFETE, SUDAN'DAN ZEYTİNDAĞI'NA UZANAN İLGİNÇ SAVUNMA

Fon skandalının ardından gelen istifalar ve tepkiler sürerken video üzerinden bir savunma hattı çizen Çamlı, konuyu hızla muhalefet belediyelerine ve Osmanlı dönemine bağladı. Çamlı'nın olayların üstünü "Herkes azabilir" sözleriyle örtmeye çalışması dikkat çekti.

Açıklamalarında muhalefet liderlerini hedef alan Çamlı, Sudan'da karşılaştığı bir çocuğun sözleri üzerinden iktidarın "ümmetin umudu" olduğunu da iddia etti.

Konuşmasını daha da derinleştiren (!) Çamlı, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılış sürecine ve Falih Rıfkı Atay'ın "Zeytindağı" kitabına atıfta bulunarak petrol ve toprak kaybının faturasını ise CHP'ye kesti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Çamlı'nın sarf ettiği ifadeler ve fon skandalını tarihsel polemiklerle savunma çabası, vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir şaşkınlık ve eleştiriyle karşılandı.