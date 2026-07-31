AKP'li yazara göre 12 yıllık zorunlu eğitim toplumu çökertip milleti bitiriyor

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 12 yıllık zorunlu eğitimin Türkiye’nin intiharı olduğunu iddia etti. Üniversite eğitimi ile gençlerin zihninin seküler hayata göre formatlandığını savunan Kaplan, "bireyci, bencil, hazcı, ruhsuz; aidiyet, kültür ve tarih bilincini yitirmiş bir vatansız, yurtsuz, ülkesini anında terk edecek, inançları ve değerleri aşınmış “kaybedilmiş kuşaklar” yetiştiriyor." ifadelerini kullandı.

12 YILLIK EĞİTİMİN YOK EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Kaplan yazısının devamında 12 yıllık zorunlu eğitimin yok edilmesi gerektiğini, aksi halde ülkeyi yok edecek dinamitlerin döşeneceğini söyledi. Sosyoloji, aile yapısı, millet, toplum ve sanayinin 12 yıllık zorunlu eğitim ile biteceğini savunan Kaplan şu ifadeleri kullandı: