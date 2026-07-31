AKP'li yazara göre 12 yıllık zorunlu eğitim toplumu çökertip milleti bitiriyor
AKP'ye yakınlığı ile bilinen yazar Yusuf Kaplan 12 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılmaması halinde; toplumun; aile yapısının ve sosyolojinin çökeceğini iddia etti.
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İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 12 yıllık zorunlu eğitimin Türkiye’nin intiharı olduğunu iddia etti. Üniversite eğitimi ile gençlerin zihninin seküler hayata göre formatlandığını savunan Kaplan, "bireyci, bencil, hazcı, ruhsuz; aidiyet, kültür ve tarih bilincini yitirmiş bir vatansız, yurtsuz, ülkesini anında terk edecek, inançları ve değerleri aşınmış “kaybedilmiş kuşaklar” yetiştiriyor." ifadelerini kullandı.
12 YILLIK EĞİTİMİN YOK EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ
Kaplan yazısının devamında 12 yıllık zorunlu eğitimin yok edilmesi gerektiğini, aksi halde ülkeyi yok edecek dinamitlerin döşeneceğini söyledi. Sosyoloji, aile yapısı, millet, toplum ve sanayinin 12 yıllık zorunlu eğitim ile biteceğini savunan Kaplan şu ifadeleri kullandı:
** 12 yıllık zorunlu eğitimi yok etmezseniz, ülkeyi yol edecek dinamitleri döşemiş olursunuz…
• Sosyoloji çöker: Diplomalı işsizler ordusu sosyal yıkımların yaşanmasına neden olur…
• Aile çöker: Evlilik yaşı 30’u aşar, kimse çocuk yapamaz, aile biter…
• Millet biter: Ailenin çökmesi, nüfusun geriye saymasını, milletin devamını tehlikeye sokmasını ve ülkenin intihara sürüklenmesini getirecektir…
• Toplum çöker: İşsizlik ve ailevî sorunları, toplumu çökmenin eşiğine sürükler…
• Sanayi çöker: Ara eleman bulunamaz, göçmenlerle savaşan partiler bile dışarıdan göçmen ithal etme yarışına girerler…
Lütfen bu ülkenin SAHİPSİZ olmadığını gösterin: Çocuklarımızı kültürel ve entelektüel olarak intihara sürükleyen, ülkemizin geleceğini karartan 12 yıllık kesintisiz eğitime derhal son verilmelidir.
Zorunlu eğitimin kendisi sorunludur ve görüldüğü üzere toplumun temeline döşenmiş patlamaya hazır bir bombadır.
Benden hatırlatması.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi