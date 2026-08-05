AKP'li vekiller neye imza attıklarını öğrenecek! Grup süreç yasası için toplanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen çerçeve yasa teklifini imzaladı. AKP grup yönetimi, muhalefet partilerini ziyaret ederek teklif hakkında bilgilendirme yaptı ancak metin yine verilmedi.

MHP adına teklife Teklifi Bahçeli ile birlikte Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç imzaladı.

AKP GRUBU NEYE İMZA ATTIKLARINI ÖĞRENECEK

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismiyle sunulması beklenen teklifin, 10-12 maddeden oluşması tahmin ifade ediliyor.AKP Grubu bugün kapalı grup toplantısında teklife ilişkin milletvekillerine bilgi verecek.

ADI KONULDU

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, DEM Parti heyeti ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile ayrı ayrı bir araya gelerek yasa teklifine son şeklini verdi.

Yasa teklifinin isminin, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ismi belirlenirken de tercih edildiği gibi olmasına özen gösterildi ve "milli dayanışma" ve "toplumsal bütünleşme" vurgusu yapıldı.

DÜN MECLİS TURU YAPILDI AMA İÇERİK PAYLAŞILMADI

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, dün YENİ Parti, CHP ve İYİ Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Ziyaretlerde muhalefete teklifin içeriğine yönelik bilgilendirme yapıldı, fakat teklif metni yine muhalefete verilmedi.

BUGÜN DUYURULACAK

İmralı Süreci çerçevesinde hazırlanan yasa teklifi bugün 11.00'de basın toplantısıyla duyurulacak. Basın toplantısını AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanvekillerinin yanı sıra MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Filiz Kılıç ve Feti Yıldız yapacak.

İÇERİĞİNDE NELER OLACAK?

Çerçeve yasanın bu cuma günü TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınması ve hafta sonuna kadar da Meclis Genel Kurulu'ndan geçeceği ifade ediliyor. NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olan teklif bir genel af niteliğinde olmayacak. Ayrıca PKK lideri Öcalan'a da ayrı bir statü tanınmayacak.

Yasaya göre düzenlemeden yararlanmak isteyen PKK'lılara 6 ay süre verilecek. Örgüt mensuplarının 6 ay içinde başvuru yapması gerekiyor.

Kanun teklifiyle birlikte iki kurul kurulacak. Bu kurullardan birine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda, bakanlar da görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci kurul tarafından takip edilecek.

Diğer kurul ise Meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilecek olan bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak.