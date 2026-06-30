AKP'li vekiller Erdoğan'a kurmaylarını şikayet etti: Size ulaşmamız engelleniyor

AKP'nin Sapanca kampında, derinleşen ekonomik krizin siyasi faturası gün yüzüne çıktı. Hayat pahalılığı ve düşük emekli maaşları nedeniyle sahada halkın karşısına çıkmakta zorlandıklarını belirten milletvekilleri, vatandaşın şikayetlerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a ulaşmasının engellendiğini açıkladı. Erdoğan'a doğrudan seslenen partililer, "Size ulaşamıyoruz" diyerek halkın taleplerinin ve sahadaki olumsuz tabloların yönetim katından nasıl uzak tutulduğunu kayda geçirdi.

AKP KAMPINDA İTİRAF: VEKİLLER VATANDAŞIN KARŞISINA ÇIKAMIYOR, ŞİKAYETLER ERDOĞAN'DAN SAKLANIYOR!

AKP'nin geçtiğimiz hafta sonu Sapanca'da düzenlediği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapalı oturumlarında ekonomik krizin sahaya yansımaları masaya yatırıldı. Toplantılarda söz alan milletvekilleri, özellikle hayat pahalılığı, emekli maaşları ve alım gücüne ilişkin vatandaşlardan yoğun şikâyet aldıklarını aktardı. Milli Gazete'nin haberine göre milletvekilleri, bu tablo nedeniyle sahada vatandaşın karşısına çıkmakta zorlandıklarını Erdoğan'ın da bulunduğu salonda açıkça ifade etti.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ SİZE ULAŞAMIYORUZ"

Vatandaşın tepkisiyle karşılaşan parti kurmayları ve vekiller, bu durumun yönetim kademesine bildirilmesinde yaşanan bürokratik engelleri de gündeme getirdi. Kurmaylar ve vekiller, sahadan gelen rapor ve değerlendirmelerin ulaştırılması konusunda yaşadıkları sıkıntıyı Erdoğan'a doğrudan hitap ederek dile getirdi.

Kulislere göre partililer ve vekiller, Erdoğan'a şu ifadelerle seslendi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, size ulaşamıyoruz. Sahadan, teşkilatlardan gelen olumsuz raporları, şikâyetleri ve sitemleri size ulaştırmak istiyoruz ancak bunlar bir takım engellemelere uğruyor. 'Sayın Cumhurbaşkanımızı böyle şeylerle meşgul etmeyelim. O devleti yönetiyor, sorunların çaresine siz bakın' deniliyor."

KAPALI OTURUMLARDA DOĞRUDAN AKTARIM TALEBİ

Resmi sunumların yanı sıra gerçekleştirilen bu kapalı toplantılarda parti kurmayları, milletvekilleri ve il başkanları yer aldı. Konuşmalarda, teşkilatlardan yükselen rahatsızlıkların ve sahadaki değerlendirmelerin hiçbir engele takılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan aktarılabilmesi yönündeki beklenti vurgulandı.

İKTİDARA YAKIN MEDYA DA HABERLEŞTİRDİ

AKPkampında milletvekillerinin ve parti teşkilatının dile getirdiği ekonomi başlığı, iktidara yakın medya organlarının haberlerine de yansıdı. Türkiye Gazetesi, teşkilatlardan emekliler ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılarla ilgili taleplerin kampın gündemine taşındığını yazdı.