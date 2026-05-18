'AKP'li vekilin silahlı oğlu' haberi yüzünden tutuklanan gazeteci: Şikayetleri yapanlar sorgulanmadı

AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın oğlunun, eğitim gördüğü okula silahla gittiği iddiasını haberleştiren Aydın Post Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yelis Ayaz, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu gazeteci, hazırladığı haberle ilgili açıklama yaptı.

"Bir gazetecinin temel sorumluluğu; kamu yararını gözeterek gerçeği araştırmak, doğrulanmış bilgiyi topluma aktarmak, iktidarı ve güç odaklarını denetlemek; ifade ve haber alma özgürlüğünün taşıyıcısı olmaktır." diyen Ayaz, Aydın Post Gazetesi'nde yer alan yazısında sürece dair şu detayları aktardı:

"Gözaltına alındığım haberi yayılınca sosyal medya üzerinden bir veli bana ulaştı. Olayı anlattı ve şüpheli bir milletvekili çocuğu olduğu için konunun üstünün örtüldüğünü belirtti. Böylece olayı ilk kez dolaylı bir kaynaktan değil, bizzat yaşayan birinin ifadelerinden öğrenmiş oldum. Fakat elimde hâlâ bir belge yoktu; ta ki CİMER şikâyetleri ortaya çıkana kadar… Bana ulaşan kişinin ifadelerini savunmama eklemek için UYAP sistemine girdim. Dosyayı incelerken CİMER şikâyetlerini gördüm. Önce olayla ilgili kayıt bulunmadığını bildiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü, daha sonra 'Bilgi yok demiştik ama CİMER şikâyetleri gelmiş' mahiyetinde bir üst yazı ile sisteme şikâyetleri ve bir fotoğraf eklemişti. CİMER şikâyetleri, o sınıfta okuyan 4 öğrenci ve 1 veli olmak üzere toplam 5 evraktan oluşuyordu. Belgelerin tamamı olayın doğruluğunu teyit ediyor, can güvenliklerinin olmadığını vurguluyor ve okul yönetiminin olayı örtbas etmeye çalıştığını ifade ediyordu. Ayrıca silahlı öğrencinin bazı arkadaşlarının başına silah dayadığı, bu anların fotoğraflandığı belirtilerek kurumlardan yardım talep ediliyordu. Fotoğrafı dikkatlice inceledim; açık kaynaklardan Seda Sarıbaş’ın oğlunun en güncel ve net fotoğrafını bulup karşılaştırdım. Ancak söz konusu şahıs 18 yaşından küçük olduğu için fotoğrafı yayınlamadım. Tahmin ediyorum ki o fotoğraf er ya da geç kamuoyuna ulaşacaktır; o vakit silahlı fotoğraftaki kişinin kim olduğunu kamuoyu takdir edecektir."

"ŞİKAYETÇİLER SORGULANMADAN TUTUKLANDIM"

"Yapmam gerekeni, mesleğime yakışanı yaptım ve haberi yayınladım." diyen Ayaz, hakkındaki tutuklama kararına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Şikâyetçi olan öğrencilere ve velilere hiçbir soru sormayan, hatta şikâyetlerin sahte olduğunu ima eden savcılık; silahın boncuklu tabanca olduğunu nedense çok çabuk tespit etmiş. Silah boncuk mu atar mermi mi, orasını bilemem. Ancak en kritik hususlardan biri olan fotoğraf konusuna gelirsek: Eğer o fotoğraftaki kişi milletvekilinin oğlu değilse, fotoğrafı kamuoyuna açıklayın. Ben o fotoğrafı gördüm; fotoğraftaki kişinin kimliğini netleştirmek üzere görüntünün bağımsız bilirkişi kuruluşlarınca incelenmesi için Aydın Post olarak gerekli çalışmaları başlatacağız. Sonuç olarak; yaptığım haber resmî evraklara, tanıklara ve bir fotoğrafa dayanıyordu. Başsavcılık açıklamasından anlaşıldığı üzere; resmî evrakların kurgu, fotoğrafın ilgisiz ve silahın boncuklu tabanca olduğu gerekçesiyle —üstelik olayı ihbar eden öğrenci ve velilerin ifadeleri dahi alınmadan— yıldırım hızıyla tutuklandım."

NE OLMUŞTU?

AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın oğlunun, eğitim gördüğü özel okula silah ve bomba düzeneğiyle gittiği öne sürülmüştü.

Söz konusu iddiayı, velilerin CİMER üzerinden yaptığı şikâyetlere dayanarak haberleştiren gazeteci Yelis Ayaz, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Olayla ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın kuruluşlarında “milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı”, “Aydın’da Milletvekilinin oğlu hakkındaki okulu silahla bastı iddiası cimer kayıtlarına geçti” şeklinde ve benzeri haberlerin çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından basın açıklaması Yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Belirtilen şekilde basında yer alan haberler ve yakın tarihte Kahramanmaraş ilinde ve Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde orta öğretim kurumlarında meydana gelen elim olaylardan sonra toplumda oluşan hassasiyet göz önüne alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, böyle bir olayın meydana gelmediği anlaşılmıştır.”

“Ülkemizin iki ayrı şehrinde orta öğretim kurumlarında meydana gelen elim olaylardan;Sonra toplum üzerinde oluşan hassasiyetten de istifade edilerek hiçbir dayanağı olmayan halkı yanıltıcı bilgi niteliğinde gerçeğe aykırı haber yapmak suretiyle halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanununun 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma yapılmıştır." denilen açıklamanın devamında şunlar yer aldı: