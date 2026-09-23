AKP'li vekilin 'Öcalan'dan Allah razı olsun' sözlerini haberleştiren gazetecilere gözaltı

AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman'ın yaklaşık 1,5 ay önce terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan övgüyle bahsettiği ifadelerini yeniden haberleştiren Trabzon 360 Haber İmtiyaz Sahibi Hatice Aksoy ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Muhsin Aksoy'un evi basıldı. Gözaltına alınan gazeteciler, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AKP'Lİ VEKİLİN ÖCALAN SÖZLERİNİ HABERLEŞTİRENLERE GÖZALTI

AKP'li Ataman, 12 Ağustos'ta İlke TV'ye yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra terör örgütü lideri Öcalan ile DEM Parti ve İmralı heyetlerine teşekkür etmişti.

Ataman, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan ve DEM heyetine, İmralı heyetine bugünü bize yaşattıkları için Allah razı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

AKP Diyarbakır Milletvekilinin 1,5 ay önce yaptığı ve çok sayıda basın kuruluşunda yer alan bu açıklamasını, 22 Eylül'de Trabzon 360 Haber yeniden gündeme getirdi.

'DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ GAZETECİYİ TEHDİT ETTİ' İDDİASI

Muhsin Aksoy’un anlatımına göre haber saat 16.00 sıralarında yayımlandı. Aksoy, yaklaşık dört saat sonra Suna Kepolu Ataman’ın eşi Atilla Ataman’ın kendilerini telefonla arayarak tehdit ettiğini belirtti. Aksoy, bu görüşmeden yaklaşık üç saat sonra ise yaşadıkları sitenin önüne sivil polislerin geldiğini söyledi.

Gazeteciler, gece saatlerinde siteye gelen kişilerin polis olduğunu ilk anda bilmedikleri için emniyet yetkilileri ve meslektaşlarıyla iletişime geçti.

Daha sonra resmî polis aracının gelmesiyle gelen kişilerin sivil polis olduğunu öğrendiklerini belirten Aksoy, kendilerine herhangi bir yazılı gözaltı ya da savcılık kararı gösterilmediğini söyledi.

ÇOCUKLARI DA EMNİYETE GİTMEK ZORUNDA KALDI

Hatice ve Muhsin Aksoy emniyete götürülürken, 1,5 yaşındaki çocuklarını bırakabilecekleri kimse bulunmadığı için çocukları da onlarla birlikte gitmek zorunda kaldı. Gazeteci çift, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Aksoy, emniyette kendilerine haberin kaynağı ve neden yayımlandığına ilişkin sorular yöneltildiğini belirterek, daha önce ulusal basında yer alan açıklamayı son günlerde yeniden gündeme gelmesi nedeniyle yayımladıklarını ifade etti.

PAYLAŞIMLARINA DA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Öte yandan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine Trabzon 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 21 Eylül tarihli kararıyla Aksoy çiftine ait olduğu belirtilen beş sosyal medya içeriğine 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi.