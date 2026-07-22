AKP'li vekilin eşine 3,7 milyarlık ihale: Ziraat Teknoloji'nin veri merkezini inşa edecek!

Ziraat Bankası'nın iştiraki Ziraat Teknoloji A.Ş., "Ziraat Finans Grubu Ankara Veri Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi" kapsamında yeni bir ihale gerçekleştirdi. Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, 20 Temmuz'da sonuçlanan ihale kapsamında 3 milyar 777 milyon TL tutarında sözleşme, AKP Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın sahibi olduğu bilinen Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. ile imzalandı.

İhalenin, Kamu İhale Kanunu'nun 21/B maddesi uyarınca pazarlık usulüyle yapılması dikkat çekti. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre söz konusu madde; doğal afet, salgın hastalık, can ve mal güvenliğini tehdit eden ani ve beklenmeyen durumlar gibi acil koşullarda uygulanabilen istisnai bir ihale yöntemi olarak düzenleniyor.

KAMU ARAZİLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Pasifik GYO daha önce de kamuya ait değerli taşınmazların devriyle gündeme gelmişti. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesi'ndeki yaklaşık 39 bin 584 metrekarelik arsasını "arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı" modeliyle şirkete devretmişti. Açıklanan proje kapsamında toplam 7 milyar 770 milyon TL gelir hedeflenirken, şirketin payının 3 milyar 496 milyon TL olacağı belirtilmişti.

Şirket, geçen yıl İstanbul Beşiktaş'taki askeri lojman arazisinin ihalesini de 2,6 milyar TL bedelle kazanmıştı. İhalenin ardından altı askeri lojman binası yıkılarak inşaat çalışmalarına başlanırken, çevrede bulunan Akademiler Sitesi ile bazı apartmanların ana yola bağlantısını sağlayan sokağın kapatılması bölge sakinlerinin tepkisine neden olmuştu. Açılan davada dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, söz konusu sokağın özel mülkiyet kapsamına alınmasının hukuka aykırı olduğu yönünde değerlendirme yer almıştı.