AKP'li vekilin camideki Dünya Kupası programını müftülük iptal etti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası maçının cami içerisine kurulacak dev ekrandan izlenmesine yönelik planlanan program, İlçe Müftülüğü tarafından iptal edildi.

Hendek Merkez Rasimpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci tarafından organize edilen etkinlik müftülük müdahalesiyle karşılaştı.

MAÇ YAYINI PLANLANMIŞTI

Edinilen bilgilere göre, gençleri camiye teşvik etmek amacıyla düzenlenen organizasyon kapsamında, 14 Haziran'da sabah namazının ardından cami içine dev ekranlar kurulması kararlaştırıldı. Program dahilinde, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı müsabakanın canlı olarak cami içerisinden takip edilmesi öngörülüyordu.

"ETKİNLİKLE İLİŞKİMİZ YOKTUR"

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran davetin ardından Hendek İlçe Müftülüğü yazılı bir açıklama yaparak programın iptal edildiğini duyurdu. Resmi açıklamada, müftülüğün söz konusu organizasyonla bir bağının bulunmadığı vurgulandı.

Müftülük açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sakarya İli Hendek İlçe Müftülüğüne bağlı Rasimpaşa Camii'nde 'gençlik buluşmaları' adı altında, gençlerin camiye teşvik edilmesi amacıyla yapılması planlanan; gençlerle sabah namazı buluşması, namaz sonrası kahvaltı ikramı ve akabinde 14 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası Maçlarının cami içinde yer alan devasa ekranlarda izlenmesi etkinliğiyle Hendek İlçe Müftülüğü'nün herhangi bir ilişkisi ve planlaması yoktur.

Zikredilen etkinlik Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Hendek Merkez Rasimpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Ali İnci tarafından organize edilmek istenmiş ve müftülüğümüzün istişare ve girişimleri ile iptal edilmiştir. Bilgilerinize arz ederim."

AFİŞLER TOPLATILDI

Müftülüğün müdahalesinin ardından, etkinlik için daha önceden basılan ve sosyal medyada paylaşılan tüm tanıtım afişleri ile davetiyeler yayından kaldırılarak geri çekildi.