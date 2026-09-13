Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, yayımladığı mesajda, Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan zaferin yıl dönümünü kutladı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın istiklali ve milletin istikbali için hayatını feda eden tüm kahramanları minnet ve şükranla andığını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya Zaferi’nin 105’inci yıl dönümünü kutladı.

SAKARYA ZAFERİ’NİN 105’İNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele uğrunda emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi’nin 105’inci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın istiklali ve milletimizin istikbali için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnetle ve şükranla yad ediyorum." (ANKA)