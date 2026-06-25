AKP'li vekil ve oğlunun yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce'de saat 16.30 sıralarında Düzce-Akçakoca kara yolu üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Düzce'den Akçakoca istikametine doğru seyir halinde olan AKP Düzce Milletvekili Ercan Öztürk’ün yönetimindeki otomobil, Metin Sarıbaş'ın idaresindeki araçla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan araçlarda ciddi hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara anında müdahale etti. Yapılan ilk kontrollerde, diğer aracın sürücüsü Metin Sarıbaş'ın çarpışmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Sarıbaş'ın cenazesi, polis ekipleri ve savcılığın olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından morga götürüldü.

MİLLETVEKİLİ VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada AKP Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve aynı araçta bulunan oğlu Muhammet Öztürk ise hafif yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından baba ve oğul ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öztürk'ü hastanede ziyaret eden CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan da gazetecilere, "Çok büyük bir kaza geçirdi. Kayıp da var. Kaybı olan aileye başsağlığı diliyorum. Acı büyük, iki taraf için de. Düzce'ye de Ercan Bey'e de geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. (DHA, AA)