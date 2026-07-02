AKP'li vekil devlete 4.1 milyon dolarlık satış yaptı: Giresun'da madenci Ankara'da ilaç tüccarı

Giresun'daki maden faaliyetleri nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağında olan AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün sahibi olduğu şirketin, bu kez devlete milyonlarca dolarlık menenjit aşısı sattığı ortaya çıktı.

AKP'Lİ VEKİL DEVLETE 4.1 MİLYON DOLARLIK SATIŞ YAPTI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Devlet Malzeme Ofisi'nin yaptığı alımla Alagöz'ün şirketine 4 milyon 100 bin dolar ödenecek.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, 15 Mayıs 2026 tarihinde 250 bin doz konjuge menenjit aşısı satın aldı. Aşıların, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün sahibi olduğu Keymen İlaç'tan temin edildiği açıklandı.

GİRESUN'DA MADENCİ ANKARA'DA İLAÇ TÜCCARI

Cantürk Alagöz'ün sahibi olduğu şirket daha önce de devlete tetanoz, kuduz, hepatit B, hepatit A, kızamık ve suçiçeği aşıları satmıştı. Alagöz'ün adı ayrıca Covid-19 salgını döneminde Çin'den yapılan aşı tedarik sürecindeki usulsüzlük iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Öte yandan Alagöz'ün sahibi olduğu Alagöz Maden şirketi, Giresun Harşit Vadisi'ndeki faaliyetleri nedeniyle çevre tartışmalarının odağında yer alıyor.

Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü'ndeki kurşun, çinko ve bakır madeni ile atık depolama ve kırma-eleme tesislerinin genişletildiği belirtilirken, son olarak şirketin inşa ettiği ikinci kaçak kimyasal atık havuzu CİMER'e şikâyet edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın şirkete para cezası uyguladığı ve bir yıllık süre tanıdığı bildirildi.

Bakanlık daha önce de su kaynaklarını kirlettiği gerekçesiyle şirkete 464 bin 585 TL, bir önceki yıl ise dereyi hafriyat ve inşaat malzemeleriyle kirlettiği gerekçesiyle 54 bin 783 TL idari para cezası kesmişti.