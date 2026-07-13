AKP'li Tuğrul Türkeş'ten Bakan Tekin'e tarih dersi: Adı Kurtuluş Savaşı'dır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, müfredatta artık Kurtuluş Savaşı yerine Milli Mücadele kavramını kullandıklarını açıklaması kamuoyunda geniş yankı buldu. Bu açıklamalara AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş de sosyal medya üzerinden dahil olarak Bakan Tekin'e bir eleştiri yöneltti. Türkeş, yaptığı paylaşımda “Kurtuluş Savaşı, Türk’ün ateşle imtihanıdır. Nokta” ifadesini kullandı.

"SONUÇ KURTULUŞ OLDUĞU İÇİN ADI KURTULUŞ SAVAŞI'DIR"

Konuyla ilgili Nefes'e açıklamalarda bulunan Türkeş, verdiği mesajın son derece açık ve net olduğunu belirtti. O dönemde Osmanlı Devleti topraklarının tamamen işgal altında olduğunu hatırlatan Türkeş, milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde olağanüstü bir savaş vererek Cumhuriyeti kurduğunu dile getirdi. Türkeş, "Vermek istediğim mesaj kısa, öz ve net. Dost ve düşman kaynakların hepsinde gördüğümüz üzere o dönem Osmanlı Devleti toprakları işgal altındaydı. Milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir kurtuluş savaşı vererek Cumhuriyet’i kurdu. Bir şeyle mücadele edebilirsiniz ama sonuç kurtuluş olmayabilir. Biz burada kurtulmuşuz. Bu nedenle bunun adı Kurtuluş Savaşı’dır, nokta." dedi.

"GÖREVE GELEN HERKES TARİHİ BİLEMEYEBİLİR"

Türkçenin oldukça zengin bir dil olduğunu ve bir kelimeyi diğerinin yerine kullanmaya gerek olmadığını belirten Türkeş, isim tartışmasının aslında tarihi bilip bilmemekle ilgili bir sorun olduğuna dikkat çekti. Türkeş, "Bunu herkes bütün detayıyla bilebilir ya da bilemeyebilir. Ben yaptığım paylaşımla bilemeyenlere hatırlatma yaptım. Bizim zengin bir Türkçemiz var. Neden bir kelimeyi diğerinin yerine kullanalım? Bu durum, tarihi bilmek ve bilmemek meselesidir. Her göreve gelen herkes her şeyi bilecek diye bir şey yoktur. Bir göreve gelinebilir ancak o konuda bir uzmanlığınız olmayabilir, tarihinizi bilmeyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"KURUCU KADROLAR OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNİN EN NİTELİKLİ ASKERLERİYDİ"

Cumhuriyetin kuruluş döneminden örnekler veren Türkeş, Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'u İngiliz işgalinden teslim alırken Yusuf Akçura'yı görevlendirmesinin son derece vizyoner bir hamle olduğunu belirterek, "Atatürk’ün etrafında çok değerli komutanlar vardı. Buna rağmen Yusuf Akçura’yı görevlendirmesi önemli bir perspektifin göstergesidir. Cumhuriyet’in kurucu kadroları Osmanlı’nın son döneminin en nitelikli askerleri ve devlet adamlarıydı. Bu tarihi iyi incelemek gerekir” diye konuştu. Türkeş, “Bu tarihi bilmeyenlerin bunları tetkik edip, fikir yürütmeleri gerekmektedir. Bakan, bakmayan Yusuf Akçura konusunu tetkik etsinler” dedi. Son olarak babası merhum Alparslan Türkeş'in 80 yıllık yaşamından da bir örnek sunan Türkeş, "Alparslan Türkeş 80 yıl yaşadı. Hayatında dolu bir mücadele verdi. Mesela Türkeş’in hayatına ‘kurtuluş’ demiyoruz, ‘mücadele’ diyoruz" değerlendirmesi yaptı.