AKP'li Şehitkamil Belediyesi'nden yarım milyonluk kombi bakımı: Piyasa değerinin 10 katı!

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, doğrudan temin yoluyla tek bir kombinin bakımına 544 bin 560 TL ödendiği iddiasıyla çalkalanıyor. CHP Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar, piyasa değerinin çok üzerindeki bu harcamanın gerekçesini sorarak belediye yönetimini açıklama yapmaya çağırdı.

Gaziantep’te AKP'li Umut Yılmaz başkanlığındaki Şehitkamil Belediyesi, doğrudan temin yöntemiyle yapılan bir harcama nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar, belediye bütçesinden sadece bir kombinin bakım ve onarımı için tam 544 bin 560 TL ödendiğini iddia etti. Kamu kaynaklarının bu şekilde kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Atar, harcamanın detaylarının kamuoyuna acilen açıklanması gerektiğini vurguladı.

"CİHAZIN KENDİ FİYATININ 10 KATI ÖDENMİŞ"

Doğrudan temin evraklarını incelediğini belirten CHP'li Atar, söz konusu bakım bedelinin, bir kombinin sıfır piyasa değerinin yaklaşık 10 katına denk geldiğine dikkat çekti. Sözcü'deki habere göre ortada ciddi bir finansal usulsüzlük şüphesi olduğunu dile getiren Atar, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bu doğrudan temin gerçekten kombi tamiri için yapıldıysa, kombi bedelinin yaklaşık 10 katı tutarında bir bakım-onarım ödemesi yapılması ciddi bir sorundur. Eğer ortada gerçekte bir tamir işi yoksa, bu kadar yüksek tutarlı ödeme hangi gerekçeyle gerçekleştirildi?"

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde neredeyse her gün benzer nitelikte çok sayıda bakım ve onarım ödemesi yapıldığını iddia eden Ersin Atar, bu hizmetlerin gerçekte verilip verilmediğinin kontrol edilemediğini savundu. Bu seviyedeki yüksek harcamaların hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığını ifade eden meclis üyesi, şeffaflık çağrısında bulundu.

Doğrudan temin işleminin yapıldığı tarihe de dikkat çeken Atar, ısıtma sistemlerinin ve kombilerin periyodik bakımlarının normal şartlarda kış mevsimi öncesinde yapılması gerektiğinin altını çizdi. İşlemin Haziran ayında gerçekleştirilmiş olmasının belediyecilik uygulamaları açısından mantıklı bir izahı olmadığını belirten Atar, bu zamanlamanın sürece dair şüpheleri daha da derinleştirdiğini sözlerine ekledi.