AKP’li Şamil Tayyar yerel seçimler için tarih verdi

AKP’li Şamil Tayyar, belediyelerin yönetimine ilişkin tartışmaların devam ettiği süreçte dikkat çeken bir öneride bulundu. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyelerin ölüm, kayyum, tutukluluk, siyasi transfer ve istifa gibi nedenlerle vekâleten yönetildiğini belirten Tayyar, tartışmaların bir parçası olmak yerine çözüm önerisi sunmak istediğini ifade etti.

SEÇİM İÇİN 2027’Yİ İŞARET ETTİ

Tayyar sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Belediyeler siyasi gündemin en hararetli tartışma konuları. Ölüm, kayyım, tutukluluk, transfer ve istifa gibi sebeplerle çok sayıda belediye başkanlığı vekâletle yönetiliyor. Tartışmanın bir parçası olmak yerine çözüm önerisinde bulunmak isterim.

Anayasa değişikliğiyle mahalli seçimler 2027 yılının ilk yarısında, misal Nisan/Mayıs gibi yapılsın, bu olağanüstü sürecin akıbetini milletin hakemliği tayin etsin.

Tartışmayı da kavgayı da bitirecek en radikal, bir o kadar sonuç alıcı çözüm olur kanaatindeyim. Demokratik rejimlerde siyasi stres arttığında sandık, ferahlatır.