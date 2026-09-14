AKP’li milletvekilinden Burdur Valisi hakkında tehdit iddiası: Yakın koruma istedi

AKP Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan’ın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek Ankara Valiliği’nden yakın koruma talep etti.

Korkmaz, Burdur merkezli Gür Haber’in YouTube ve Facebook üzerinden yayınlanan programına katılarak, kentte zorunlu dijital su sayacı uygulamasına ilişkin vatandaşlardan gelen tepkileri Ankara’da gündeme getirdiğini anlattı.

Korkmaz, konuyu İçişleri Bakanlığı’na taşımasının ardından Burdur’da Vali Tülay Baydar Bilgihan’ın kendisi hakkında “Ben de hocayı götürürüm” şeklinde bir ifade kullandığını duyduğunu söyledi.

Milletvekili, söz konusu ifadeyi sormak üzere Vali Bilgihan ile görüştüğünü belirterek, kendisine yönelik tehdidin içeriğini anlayamadığını ifade etti.

Korkmaz, “Götürürüm” ifadesinin kendisi açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunarak, “Benim can güvenliğimi kim koruyacak? Ben bu tehdidin içini nasıl dolduracağım? Ben bunun için Ankara Valiliği’nden koruma talep ettim” dedi.

“VALİ, ‘SEN BANA SAVAŞ AÇTIN’ DEDİ”

Korkmaz, yaşananların ardından söz konusu ifadelerin bilinçli şekilde kullanıldığını düşündüğünü belirtti.

Korkmaz’ın 9 Eylül 2026 tarihli Ankara Valiliği’ne sunduğu dilekçede de Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan’ın kendisine, “Sen bana savaş açtın, ben de yine söylüyorum, bana bir şey olursa hocayı götürürüm” dediğinin öne sürüldüğü görüldü.

Milletvekili Korkmaz, bu sözlerin kendisine yönelik “açık, doğrudan ve ciddi bir tehdit” niteliğinde olduğunu savundu.

Korkmaz ayrıca, 30 Ağustos kutlamaları sırasında yaşanan bir başka gelişmenin de güvenlik endişelerini artırdığını belirterek, Ankara Valiliği’nden koruma talebinde bulunduğunu söyledi.

YAKIN KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Korkmaz, Ankara Valiliği’ne sunduğu dilekçede yaşanan gelişmelerin can güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirtti.

Dilekçede, milletvekiline yakın koruma görevlisi tahsis edilmesi talep edilirken, koruma tedbirinin milletvekilliği görevinin gerektirdiği siyasi ve kamusal faaliyetlerin yanı sıra il içi ve il dışı seyahatlerde de uygulanması istendi.