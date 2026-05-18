AKP'li belediye elindekileri satıp borçlanmaya devam ediyor

İstanbul’da AKP yönetimindeki Başakşehir Belediyesi, ilçedeki taşınmazları elden çıkarma ve yeni kredi borçları altına girme stratejisini sürdürüyor. Belediye Meclisi’nde alınan son kararlarla on binlerce metrekarelik arazinin satışı onaylanırken, bütçe açığını kapatmak veya yatırımları finanse etmek amacıyla milyarlık borçlanma talebi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre, Başakşehir Belediye Meclisi’nin son oturumunda, ilçede bulunan yaklaşık 125 bin metrekare büyüklüğündeki üç ayrı taşınmazın satış ve trampa (takas) yoluyla değerlendirilmesi gündeme geldi.

CHP’li meclis üyelerinin muhalefetine karşın AKP’li üyelerin oylarıyla geçen teklif, belediyenin gayrimenkul satışlarını hızlandırdığını bir kez daha ortaya koydu. Belediye daha önce de Kanal İstanbul güzergahına yakın bir taşınmaz için 500 milyon TL, Atatürk Olimpiyat Stadı çevresindeki bir arazi için ise hasılat paylaşımı modeliyle 1 milyar 518 milyon TL muhammen bedel belirleyerek dev satışlara imza atmıştı.

Taşınmaz satışlarından elde edilen yüksek gelirlere rağmen, Başakşehir Belediyesi’nin borçlanma iştahı da kesilmedi. Belediye meclisine sunulan yeni teklifle, bu yılın sonuna kadar kullanılmak üzere 1 milyar 163 milyon 525 bin 981 TL’lik bir borçlanma yetkisi istendi.

Söz konusu talep, yine muhalefetin itirazlarına rağmen AKP grubunun desteğiyle karara bağlandı. Belediyenin bir yandan mülklerini satarken diğer yandan yüklü miktarda borçlanması, mali disiplin tartışmalarını beraberinde getirdi.

YEMEK İHALESİNDE 85 MİLYON LİRALIK FARK

Belediyenin kaynak kullanımına dair bir başka tartışma konusu ise personel yemek ihalesi oldu. Yapılan ihalede düşük fiyatlı tekliflerin değerlendirme dışı kaldığı ve 135 milyon liralık teklif sunan Temaş Gıda AŞ’nin tercih edildiği öğrenildi.

İhalenin, en düşük tekliflere oranla yaklaşık 85 milyon lira daha yüksek bir bedelle sonuçlanması, belediyenin harcama öncelikleri konusunda eleştirilere neden oldu. Gayrimenkul satışları, yüksek tutarlı borçlanmalar ve tartışmalı ihaleler, Başakşehir Belediyesi'nin mali yönetim tablosunun ana başlıklarını oluşturdu.