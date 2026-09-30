AKP'li Çorum Belediyesi İspanya yolcusu: 32 kişilik kafilenin masrafı belli değil!

AKP'li Çorum Belediyesi, "Gastro Çorum" tanıtımı kapsamında İspanya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. 5-7 Ekim 2026 tarihlerinde San Sebastian kentinde düzenlenecek Gastronomika fuar ve festivaline 32 kişilik heyetle katılacak olan belediye, Çorum'un yöresel ürünlerini uluslararası alanda tanıtacak.

Organizasyona Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de katılacak.

Heyette ayrıca belediye başkan yardımcısı, ilgili birimlerin müdürleri ve personeli ile şefler, gurmeler, gastronomi yazarları ve basın mensuplarının yer alacağı öğrenildi.

LEBLEBİ, TULUM PEYNİRİ VE MOR SOĞAN TANITILACAK

Sözcü'nün haberine göre festivalde Çorum'un gastronomik değerleri ziyaretçilere sunulacak. Çorum leblebisi, Kargı tulumu, Oğuzlar cevizi ve Alaca mor soğanının yanı sıra geleneksel şerbetler ve Hitit ekmeği de tanıtılacak.

İskilip dolması ile Kargı tulumunun ise küçük porsiyonlar halinde festival ziyaretçilerine ikram edilmesi planlanıyor.

Çorum Belediyesi, San Sebastian Gastronomika'ya katılım kararını kentin binlerce yıllık tarih ve medeniyet birikimi ile gastronomi alanındaki değerlerini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla aldı.

32 KİŞİLİK HEYETİN MASRAFI NE KADAR?

İspanya programının en çok tartışılan başlıklarından biri ise 32 kişilik kafilenin belediyeye çıkaracağı fatura oldu.

Belediye Meclisi'nin eylül ayındaki toplantısında, 5-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona katılacak 32 kişinin yurt dışı görevlendirmeleri görüşülerek oylandı.

Ancak uçak biletleri, konaklama, ulaşım ve diğer giderler dahil olmak üzere seyahatin Çorum Belediyesi'ne toplam maliyetinin ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.

Kamuoyunda da özellikle heyetin genişliği ve organizasyonun belediye bütçesine getireceği yük üzerinden tepkiler yükseldi. Eleştirilerin odağında, kentin tanıtımına yönelik bir organizasyon için 32 kişilik bir kafilenin gönderilmesinin gerekçesi ve toplam harcamanın ne kadar olacağı yer aldı.

KKTC'NİN ARDINDAN İSPANYA

Çorum Belediyesi'nin yurt dışı etkinliklere yönelik harcamaları daha önce de gündeme gelmişti.

Belediyeden 45 kişi ve Mehter Takımı, geçtiğimiz temmuz ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Beyarmudu Patates Kültür, Sanat ve Spor Festivali'ne katılmıştı.