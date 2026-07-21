AKP'li belediyenin vergi borcu çözümü: Cami ve müftülük binası Hazine'ye satılıyor
Zeytinburnu Belediyesi, şirketlerinin vergi borçlarına karşılık aralarında cami, müftülük binası ve sağlık merkezi alanlarının da bulunduğu gayrimenkulleri Hazine'ye satma kararı aldı.
İstanbul'da Ömer Arısoy yönetimindeki AKP'li Zeytinburnu Belediyesi, belediye iştiraklerinin vergi borçlarını kapatmak amacıyla tartışma yaratacak bir karara imza attı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin temmuz ayı oturumunda gündeme gelen "Vergi borcu mahsuplaşması" teklifi kapsamında, belediyeye ait bazı gayrimenkullerin Hazine'ye satılmasına konulu teklif görüşüldü. Belediye bu kararla Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. ve Zeytinburnu Güven Personel Ltd. Şti.'nin birikmiş vergi borçlarının silinmesi hedefliyor.
Belediye meclisinde üyelerin oy birliğiyle kabul edilen bu mahsuplaşma işlemi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Geçici 8'inci maddesine dayandırılarak gerçekleştirildi. Söz konusu yasa maddesi, belediyelerin borçlarına karşılık sahip oldukları taşınmazların Maliye Bakanlığı tarafından satın alınarak mahsuplaşmaya gidilmesine yasal olanak tanıyor.
CAMİ, MÜFTÜLÜK VE OKUL ALANLARI SATILIYOR
Borçlara karşılık Hazine'ye satılacak gayrimenkuller arasında kamuoyunun dikkatini çeken önemli yapılar bulunuyor. Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan kararla aralarında müftülük ve caminin de aralarında yer aldığı şu taşınmazlar Hazine’ye satılacak:
- Maltepe Mahallesi’nde yer alan bin 283 metrekare yüz ölçümlü ve imar planında aile sağlığı merkezi alanında kalan taşınmaz,
- Çırpıcı Mahallesi’nde 6 bin 490 metrekare yüzölçümlü ve imar planında okul alanında kalan taşınmaz,
- Sümer Mahallesi’nde bin 221 metrekare yüzölçümlü Kubbeli Camisi
- Seyitnizam Mahallesi’nde bin 375 metrekare yüzölçümlü Müftülük binası