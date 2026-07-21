AKP'li belediyenin vergi borcu çözümü: Cami ve müftülük binası Hazine'ye satılıyor

İstanbul'da Ömer Arısoy yönetimindeki AKP'li Zeytinburnu Belediyesi, belediye iştiraklerinin vergi borçlarını kapatmak amacıyla tartışma yaratacak bir karara imza attı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin temmuz ayı oturumunda gündeme gelen "Vergi borcu mahsuplaşması" teklifi kapsamında, belediyeye ait bazı gayrimenkullerin Hazine'ye satılmasına konulu teklif görüşüldü. Belediye bu kararla Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. ve Zeytinburnu Güven Personel Ltd. Şti.'nin birikmiş vergi borçlarının silinmesi hedefliyor.

Belediye meclisinde üyelerin oy birliğiyle kabul edilen bu mahsuplaşma işlemi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Geçici 8'inci maddesine dayandırılarak gerçekleştirildi. Söz konusu yasa maddesi, belediyelerin borçlarına karşılık sahip oldukları taşınmazların Maliye Bakanlığı tarafından satın alınarak mahsuplaşmaya gidilmesine yasal olanak tanıyor.

CAMİ, MÜFTÜLÜK VE OKUL ALANLARI SATILIYOR

Borçlara karşılık Hazine'ye satılacak gayrimenkuller arasında kamuoyunun dikkatini çeken önemli yapılar bulunuyor. Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan kararla aralarında müftülük ve caminin de aralarında yer aldığı şu taşınmazlar Hazine’ye satılacak: