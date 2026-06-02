AKP'li belediyeden bir buket çiçeğe 10 bin TL: Yurttaşın parasını çöpe atmaktır

Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği, yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir dönemde belediyelere tasarruf çağrıları yapılırken, AKP yönetimindeki Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin harcaması tartışma yarattı. Belediyenin doğrudan temin yöntemiyle yalnızca bir buket çiçek için 10 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Alım gücünün hızla eridiği, milyonlarca kişinin geçim sıkıntısıyla mücadele ettiği süreçte yapılan harcama, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin eleştirileri yeniden gündeme taşıdı. Resmi evraklara da yansıyan ödeme, belediyenin önceliklerinin sorgulanmasına neden oldu.

Cumhuriyet'te değerlendirmede bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan, harcamaya tepki göstererek, “Bir adet bukete 10 bin TL veriyorlar. Nasıl bir buket bu, içinde nasıl çiçekler var ki değeri 10 bin TL olabiliyor? Kime gönderiliyor? Bu israf kabul edilemez. Yurttaşın parasını çöpe atmaktır” dedi.

'ŞATAFAT DERDİNDELER'

Şencan, “Tasarruf çağrılarının yurttaşa yapıldığı bir dönemde belediyelerin gösterişli harcamalarla gündeme gelmesi çifte standarttır. Yurttaşa ‘tasarruf yapın’ diyorlar, kendileri “şatafat’ derdinde” şeklinde konuştu.