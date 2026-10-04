AKP'li belediye depremzedeye önce tazminat ödedi, sonra icra takibi başlattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Güvenkent 1 Sitesi B Blok orta hasar aldı. Bunun üzerine H.Y., taşınmazda meydana gelen zarar nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD'a karşı tam yargı davası açtı.

İDARELERE TOPLAM YÜZDE 25 KUSUR

Gaziantep 3. İdare Mahkemesi'nde görülen davada hazırlanan bilirkişi raporunda Şahinbey Belediyesi yüzde 15, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yüzde 5, Bakanlık yüzde 3 ve AFAD yüzde 2 oranında kusurlu bulundu.

Mahkeme, yüzde 20 oranında kaçınılmazlık indirimi uyguladı ve davacıya tazminat ödenmesine karar verdi. Karar kapsamında Şahinbey Belediyesi'nin 112 bin 194 lira, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 37 bin 398 lira, Bakanlığın 22 bin 438 lira ve AFAD'ın 14 bin 959 lira ödeme yapmasına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca davacı lehine 50 bin lira manevi tazminata karar verdi. İdarelerin kusurunun kast değil, ihmal düzeyinde olduğu, üçüncü kişilerin kusurunun ise daha ağır bulunduğu belirtildi.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

Davalı idarelerin başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 9. İdari Dava Dairesi, bilirkişi raporunu yetersiz buldu.

Daire, kusur oranlarının yeterince gerekçelendirilmediğine ve taşınmazın mülkiyet durumu ile yapının natamam olup olmadığı gibi hususların araştırılmadığına karar vererek ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı ve dosyayı yeniden karar verilmek üzere mahkemesine gönderdi.

BELEDİYE ÖDEDİĞİ PARAYI GERİ İSTEDİ

Şahinbey Belediyesi, istinaf incelemesi sonuçlanmadan önce depremzedeye yasal faiziyle birlikte 204 bin 639 lira 61 kuruş ödeme yaptı.

İlk derece kararının kaldırılmasının ardından ise belediye, yaptığı ödemenin geri alınması amacıyla H.Y. hakkında icra takibi başlattı. Belediyenin talebinde söz konusu tutarın değişen oranlarda yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi istendi.

Depremzedenin avukatları icra takibine itiraz etti. Bunun üzerine Şahinbey Belediyesi, itirazın iptali ve alacağın tahsili amacıyla Gaziantep 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

'FAHİŞ FAİZ TALEBİYLE İCRA İSTENDİ'

Depremzede H.Y.'nın avukatları, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"6 Şubat 2023 tarihli deprem neticesinde yıkılan taşınmaza yönelik zararın giderilmesi amacıyla idarelere karşı açmış olduğumuz tam yargı davasında, Bölge İdare Mahkemesi 9. İdari Dava Dairesi'nin, usuli eksikliklerin giderilmesi amacıyla verilen kaldırma kararını dayanak gösteren ve bilirkişi raporu doğrultusunda yüzde 15 kusuru bulunan Şahinbey Belediyesi, ödemiş olduğu tazminat miktarının iadesini fahiş bir faiz talebiyle birlikte icra yoluyla talep etmektedir.

Şahinbey Belediyesi'nin deprem nedeniyle fazlasıyla mağduriyet yaşayan vatandaşa icra takibi başlatması vicdana ve hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Gaziantep'te açmış olduğumuz davalarda davalı sıfatıyla bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve Nurdağı Belediyesi'nin bu şekilde bir tutumu yok iken, Şahinbey Belediyesi'nin kararı yanlış yorumlayarak ödemiş olduğu tazminatın iadesini talep etmesi, davacı sıfatı bulunan vatandaşların belediyedeki işlerini zorlaştırması ve vatandaşları davadan feragate zorlaması kabul edilemez."