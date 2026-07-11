AKP'li başkandan yangının ortasında tepki çeken şov: Video çektirdi, gerilim müziği ekledi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi, korku dolu anlara sahne oldu. İlçe merkezinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve emniyet güçlerinin alevleri kontrol altına almak için zamanla yarıştığı esnada, AKP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın tavrı krizin önüne geçti.

AKP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ekiplerin müdahale ettiği yangın bölgesine girdi. Herhangi bir koruyucu ekipman kullanmayan Yılmaz, beraberindeki kamera ekibiyle birlikte binanın içinde ve çevresinde çekim yaptırdı.

Asıl tartışma ise bu görüntülerin sosyal medyada servis edilme biçimiyle başladı. Başkan Yılmaz, yangın anına ait anları arkaya eklenen sinematik bir "gerilim müziği" ve kurgu eşliğinde kişisel hesabından paylaştı.

"BELEDİYEMİZ SEFERBER OLDU" DEDİ AMA...

Yılmaz, tepki çeken video paylaşımının altına şu notu düştü:

"Bir iş merkezinde çıkan yangının ardından, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve sulama araçlarımızla birlikte hızla olay yerine intikal ederek emniyet güçlerimiz ve itfaiye ekipleriyle koordineli şekilde yangına müdahale ettik, çevre güvenliğini sağladık. Belediyemiz, tüm imkânlarıyla olay anından itibaren sahada seferber oldu. En büyük tesellimiz ise çok şükür herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarına hedef oldu. Vatandaşlar o anları "şov" olarak nitelendirdi.