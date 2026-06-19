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AKP'li başkana rüşvet cezası sonrası Keskin'de seçim yapıldı! Yeni başkanvekili belli oldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, "rüşvet alma" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve görevden uzaklaştırılan AKP'li Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in yerine meclis oylamasıyla AKP'li Gürsel Demirel başkanvekili olarak seçildi.

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AKP'li başkana rüşvet cezası sonrası Keskin'de seçim yapıldı! Yeni başkanvekili belli oldu
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, rüşvet alma suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan AKP'li Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in yerine, belediye meclisinde yapılan oylamayla AKP'li Gürsel Demirel başkanvekili olarak seçildi.

AKP'li başkana rüşvet cezası sonrası Keskin'de seçim yapıldı! Yeni başkanvekili belli oldu - Resim : 1
Gürsel Demirel

MECLİSTE KAPALI OYLAMA YAPILDI

Keskin Belediyesi hizmet binasında basına kapalı olarak gerçekleştirilen meclis toplantısında, toplam 9 meclis üyesi yeni başkanvekilini belirlemek üzere sandık başına gitti. Seçimde AKP'li Meclis Üyesi Gürsel Demirel ile CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Şakar aday oldu. Yapılan gizli oylama sonucunda AKP'li Gürsel Demirel 7 oy alarak çoğunluğu sağlarken, CHP'li Ayhan Şakar 1 oyda kaldı, 1 oy ise boş kullanıldı.

Keskin Belediyesi'nin yeni başkanvekili olan Gürsel Demirel, seçimin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu seçimi siyasi partiler olarak değil, meclis üyeleri arasında" yaptıklarını söyledi. Tüm meclis üyelerine teşekkür eden Demirel, bu görevi ve yolu hep birlikte yürüteceklerini ifade etti.

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AKP'Lİ BAŞKANA HAPİS CEZASI

Eski başkan Ekmel Cönger hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame doğrultusunda yargılama yapılmıştı. Yargılama sonucunda mahkeme, Cönger'e rüşvet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit M.Y.'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetmiş ve gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı 11 Haziran'da Cönger'i görevinden uzaklaştırmıştı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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