AKP'li başkan çocukların isteğini reddetti! 'Hiçbir Manifest kızı Çorum'a giremez'

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın, Manifest grubuyla ilgili sözleri gündem oldu. Şehir Buluşmaları programında çocuklardan gelen konser talebini yanıtlayan Aşgın, "Hiçbir Manifest kızı Çorum'a giremez" ifadesini kullandı.

AKP'li Aşgın, vatandaşlarla bir araya geldiği Şehir Buluşmaları programında çocukların sorularını da yanıtladı. Program sırasında bazı çocuklar, son dönemde her şarkılarıyla listelerde zirveye yerleşen Manifest grubunun Çorum'da konser vermesini istediklerini dile getirdi.

"HİÇBİR MANİFEST KIZI ÇORUM'A GİREMEZ" DEDİ

Kesin Karar'ın haberine göre, çocukların konser talebine yanıt veren Başkan Aşgın, "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum'a giremez" dedi.

Aşgın'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

MANİFEST'E İLK PROTESTO DEĞİL

Dansları ve kıyafetleri nedeniyle hedef alınan Manifest grubu için daha önce Gaziantep'te bazı gerici gruplar tarafından protesto düzenlemişti.

Türk bayraklarıyla ve mehter marşları eşliğinde şehirde araç konvoyu düzenleyen protestocular konserin iptal olmasını talep etmişti. Ancak sevenleri Manifest için alanı doldurmuş ve kentte coşkulu bir konser gerçekleşmişti.