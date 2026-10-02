AKP’den yine "seçim" açıklaması: Bir yılı aşan bir zaman sonunda…

"Erken seçim" iddiaları kulislerde konuşulurken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den de bir açıklama geldi. Zengin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Uşak'ta partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Meclis'in yeni yasama dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zengin, önümüzdeki dönemde yoğun bir siyasi gündemin kendilerini beklediğini söyledi.

Zengin'in genel seçime ilişkin kullandığı ifadeler ise dikkat çekti. Seçimin zamanlamasına ilişkin konuşan Zengin, "Belki de bir yılı aşan bir zaman sonunda bir seçim, genel seçim inşallah olacak" dedi.

"MECLİS AÇISINDAN EN ÖNEMLİ SENELERİMİZDEN BİRİ"

Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Meclis'in önemli bir çalışma dönemine girdiğini belirten Zengin, genel seçim sürecinin de bu döneme denk geleceğini ifade etti.

Zengin, "Böyle bakıldığında Meclis açısından en önemli senelerimizden bir tanesi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili, Meclis'in önündeki başlıklar arasında yeni anayasa çalışmasının da bulunduğunu belirterek, "Bir taraftan yeni bir anayasa yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zengin ayrıca İmralı sürecine ilişkin yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini söyledi:

"Bir taraftan ‘Terörsüz Türkiye' ile alakalı önemli bir süreçte önemli bir kanun yaparak Meclisi kapattık. Bunun muhtemelen devamı gelecek."

Zengin şöyle konuştu:

"Belki de bir yılı aşan bir zaman sonunda bir seçim, genel seçim inşallah olacak. Böyle bakıldığında Meclis açısından en önemli senelerimizden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan yeni bir anayasa yapmak istiyoruz. Bir taraftan 'Terörsüz Türkiye' ile alakalı önemli bir süreçte önemli bir kanun yaparak Meclisi kapattık. Bunun muhtemelen devamı gelecek. Önemli kanunlar bizi bekliyor. Hem yargı ile ilgili paketlerimiz var. 13. yargı paketine çalışıyoruz.

Diğer taraftan çözmeyi planladığımız üzerine çalıştığımız farklı konular var. Hazırlıklarımız var. Tüm bunlarla birlikte yoğun bir siyasi süreç bekleyecek. Tabii ki genel kurulun kendine has gündemleri var. Türkiye'de hangi gündem varsa vatandaşımızın hangi gündemi varsa bunların tamamı Meclisin de gündemi. Problemleri çözmeye, insanlarımızı dinlemeye ve Türkiye'nin geleceğinde AK Parti olarak söz sahibi olmaya devam etmek istiyoruz." (AA)