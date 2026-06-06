AKP'den yeni Anayasa için referandum açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Akdeniz Bölge Toplantısı'nın açılışında yeni anayasa sürecine dair açıklamalarda bulundu. Anayasa yapımının millete ait tekel bir hak olduğunu vurgulayan Yazıcı, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla hazırlanacak yeni anayasa için referanduma giderek son sözü yine halkın söyleyeceğini ifade etti. İmralı süreci için de kararlılık mesajı verdi.

AKP'DEN YENİ ANAYASA İÇİN REFERANDUM AÇIKLAMASI

AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı, Hayati Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu güçlü ekonomi, demokrasi, hukuk ve devlet ideali olarak tanımlayan Yazıcı, Türkiye'nin yeni bir anayasaya kavuşturulmasının en önemli hedefleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin 1876'daki ilk anayasa hareketinden sonra Cumhuriyet'in ilk anayasaları 1921 ve 1924 anayasalarının ardından gelen 1961 ve 1982 anayasalarının darbe döneminde yapıldığını hatırlattı. "Milletin iradesi yok sayıldı" diyerek son iki anayasayı eleştiren Yazıcı, özgür iradenin ürünü olan sivil bir anayasanın en büyük kazanım olacağını dile getirdi.

Yeni anayasa talebinin herhangi bir partinin veya kişisel amacın değil, doğrudan halkın talebi olduğunu söyleyen Yazıcı, TBMM bünyesinde bir uzlaşma masası kurulduğunda AKP'nin hazır bir şekilde süreci başlatacağını ifade ederek referandum mesajı verdi.

"Toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılımıyla yapılacak anayasa için son sözü yine millet söyleyecek, yani referandumla hayat bulacaktır. Türkiye'nin ikinci yüzyılına yakışacak olan ülkemizi yeni bir anayasaya kavuşturmak, önemli hedeflerimiz arasındadır"

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE KARARLIYIZ"

Konuşmasında terörle mücadeleye de geniş yer ayıran Hayati Yazıcı, Türkiye'nin yıllarca bu uğurda binlerce şehit verdiğini ve milyarlarca dolarlık kaynağını harcamak zorunda kaldığını hatırlattı.

Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle bugün terörle mücadelede tarihi bir noktaya gelindiğini belirten Yazıcı, amacın iç cepheyi güçlendirerek huzur ve kardeşliği kalıcı kılmak olduğunu söyledi. Yazıcı; algı operasyonları, dedikodular ve söylentilerle bu sürecin sekteye uğratılmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı. (DHA)