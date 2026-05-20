AKP'den dikkat çeken İmralı süreci çıkışı: Diyarbakır Anneleri’nin çocukları gönderilsin

İmralı sürecinin durduğu yönündeki görüş kamuoyunda sık sık gündem oluyor. Süreçte yeni bir yol haritası çıkışı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları yankı uyandırmıştı.

Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için sosyal statü ve koordinatörlük talebini yineleyerek örgüt üzerinde etkili olacak yeni bir yapı inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Terör örgütü PKK da Meclis'ten yasal adımların atılması ve liderleri Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanmasını talep etti.

'PKK SOMUT ADIM ATMALI'

AKP ise bunlara karşılık olarak PKK’nın süreci ilerletmek için samimiyet göstergesi niteliğinde somut adım atması gerektiği görüşünde.

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu Gazete Pencere'deki yazısında, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önerdiği yol haritasının AKP cephesinde olumlu karşılandığını ancak Öcalan’ın iradesine karşılık PKK örgütünce yeterince örgütü fiilen feshetme ve silah bırakma yönünde ilerleme sergilemediği yaklaşımının devam ettiğini ifade etti.

Yazıcıoğlu'na konuşan AKP yöneticisi, “Siyaset gayet ileri adımlar attı. TBMM’de siyasi partilerce uzlaşmayla Komisyon kurulması ve ortak rapor yayımlanması çok önemli adımlardı. Eş değer mekanizma kurulması deniyorsa siyasi ilerlemeyle aradaki mesafe kapatılmalı. Eş değer olamaz ki bugünkü aşamada siyaset çok ileride” dedi.

DİYARBAKIR ANNELERİ YANITI

AKP'li yönetici, PKK'nın samimiyet göstermesi ve bu yönde Diyarbakır Anneleri'nin çağrısını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Yazıcıoğlu'nun köşe yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’ın eşlik ettiği Barış Anneleri aracılığıyla bir kez daha başta iktidar cephesi olmak üzere TBMM’de hukuki düzenlemeler için adım atılması talebi iletilmişti.

Barış Anneleri, Adalet Bakanlığı’nı da ziyaret etmişti. Şimdi ise AK Parti yöneticisi, DEM Parti başta olmak üzere Kürt çevrelerince PKK’ya da samimiyet göstergesi adımlar atılması için çağrıda bulunulması gerektiği görüşünü aktardı.

TBMM’de Komisyon süreci de yürütülürken PKK’nın atmadığı adımlara örnek olarak Diyarbakır Anneleri’nin çağrısına olumlu karşılık verilmediğini anlatan yönetici, 'Diyarbakır Anneleri’nin çağrısı vardı mesela, 317 çocuğumuz kaçırılmıştı, bu çocuklardan halen hayatta olanları ailelerine geri gönderebilirdi. En azından bu çocuklar gelseydi, uygulamada süreci ilerletecek çözümler bulunabilirdi' diye ekledi."