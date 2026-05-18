AKP'deki şölen krizi giderek büyüyor: Tayyar'dan da 'mekanın sahibi' eleştirisi geldi

Eski milletvekili Şamil Tayyar dikkat çeken açıklamalarına devam ediyor. AKP'nin tepki çeken "Gençlik Şöleni"ni eleştiren Tayyar, partililerin "mekanın sahibi" olduğu duygusunu yitirdiğini ifade etti.

AKP'nin Kocaeli'de düzenlediği "Gençlik Şöleni" etkinliği tartışmaları beraberinde getirdi. Etkinlikte oyuncu ve komedyen Eser Yenenler'in sunuculuk yapmasına AKP'liler tepki gösterdi.

Eser Yenenler, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerini kazanmasının ardından "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı yaptığı için hedef gösterildi.

ÖFKENİN NEDENİ NEDİR?

Eski milletvekili Şamil Tayyar da tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tayyar, "AK Parti’nin yerleştiği sosyolojik zeminin merkezden çevreye doğru kayması, aidiyet duygusu güçlü kadroların eski ağırlıklarını kaybetmesi, kadrolaşmadaki keyfiyetin artması, bu çağrışıma yol açacak her gelişmeye yönelik öfkeyi katlıyor" dedi.

Şamil Tayyar, AKP yönetimini eleştirerek partililere, "mekanın sahibi" olduğu duygusunu hissettirmesi gerektiğini ifade etti.

Şamil Tayyar'ın açıklaması şöyle:

"AK Parti Gençlik Kollarının Kocaeli’nde düzenlediği Gençlik Şöleni’nde bir sorun yok aslında, başarılı bir organizasyon.

AK Parti merkezde konumlanan, en az yüzde 50 oya talip bir kitle partisi, her renkten isimlerin bulunması gayet doğaldır.

Ancak.

Sunucu Eser Yenenler ve bazı
katılımcılara gösterilen tepkilerin artan şiddeti, bünyedeki bir soruna işaret ediyor, görmezlikten gelinemez.

Çünkü.

AK Parti’nin yerleştiği sosyolojik zeminin merkezden çevreye doğru kayması, aidiyet duygusu güçlü kadroların eski ağırlıklarını kaybetmesi, kadrolaşmadaki keyfiyetin artması, bu çağrışıma yol açacak her gelişmeye yönelik öfkeyi katlıyor.

Daha önce kendilerini ev sahibi olarak görenler, şimdi azınlık duygusuna kapılıyorlar.

Onun için partinin kuruluşunda Ertuğrul Günay’ı ‘renk’ olarak görüp bağrına basanlar, şimdi Eser Yenenler’e ateş püskürüyor.

Özetle.

Partinin özünü teşkil eden kadrolar, azınlık duygusuna kapılıyorsa bu tartışmalar bitmez.

Parti kendi evlatlarına ‘mekanın sahibi’ olduğu duygusunu hissettirmelidir.

Sözle değil eylemle."

