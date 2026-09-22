AKP'de sandık stresi! Seçim kaygısını itiraf ettiler

İmralı Süreci tarafların dikkat çeken açıklamaları ile devam ederken son zamanlarda hem Hakan Fidan hem de Mehmet Uçum tarafından yapılan peş peşe açıklamalar dikkat çekti. Hakan Fidan, PKK tarafından somut adımların atılmadığını ifade ederken, Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uçum da yeni anayasada 'kırmızı çizgiler' açıklaması yaptı.

AÇIKLAMALAR BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ DEĞİL

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın aktardığı kulis bilgilerine göre bu açıklamalar birbirinden bağımsız değil. AKP kulislerinde süreç nedeni ile seçmende rahatsızlık olduğunun görüldüğü ifade ediliyor.

UÇUM MİLLİYETÇİ TABANA SESLENDİ

Özellikle yeni anayasa tartışmaları hakkında yaptığı açıklamada Türk milleti, Türk vatandaşlığı, Türkçe, cumhuriyet, üniter yapı, laiklik ve demokratik hukuk devletinin yeni anayasa çalışmalarında “kırmızı çizgi” olduğunu ifade eden Uçum'un, milliyetçi tabana güvence verme çabasında olduğu yorumu yapıldı.

"İNSANLAR SESİNİ ÇIKARMIYOR AMA SANDIĞI BEKLİYOR"

AKP kaynakları, vatandaşların yüksek sesle belirtmese de giderek belirginleştirdiği pasif bir tepkinin olduğunun fark edildiğini söyledi. Seçmenin bugün sessiz kaldığını kaydeden AKP kaynakları "İnsanlar tartışmaya girmiyor, sesini çıkarmıyor ancak sandığı bekliyor" itirafında bulundu.

BAŞLANGIÇTA ÖN GÖRÜLEN SİYASİ TABLO OLUŞMADI

AKP yönetimine ulaştırılan anket ve saha araştırmalarında özellikle milliyetçi muhafazakar seçmen kaybına ilişkin bulguların tespit edildiği ifade edildi. AKP kurmaylarının, başlangıçta öngördükleri siyasi tablonun oluşmadığını kabul ettiği ifade ediliyor.

Kurmaylar, süreç bir yandan devam ederken öte yandan seçim yaklaştıkça tonun değişeceğini, 'taviz verildi' algısının yerleşmesini önlemeye çalışılacağını söyledi.