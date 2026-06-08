AKP'de görevden alma krizi: Başkan istifa etti

AKP Genel Merkezi tarafından 3 Haziran günü Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan’ın görevlerinden alındığı duyurulmuştu. Bu değişikliklerin ardından Diyarbakır'da bir istifa haberi geldi.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler’in görevden alınmasının ardından, Diyarbakır İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Fatih Kayahan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kayahan, istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İl Başkanımız Sayın Ömer İler’in görevinden ayrılması nedeniyle, Diyarbakır İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Görev süremiz boyunca desteklerini esirgemeyen tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor, birlikte çalıştığımız süre içerisinde istemeden bir kırgınlığa sebep olduysak affola diyorum.”

(ANKA)