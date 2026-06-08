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Halk TV Türkiye AKP'de görevden alma krizi: Başkan istifa etti

AKP'de görevden alma krizi: Başkan istifa etti

AKP Genel Merkezi tarafından Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler’in görevden alınmasının ardından, İl Tanıtım ve Medya Başkanı Mehmet Fatih Kayahan, İl Başkanı İler’in ayrılması nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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AKP'de görevden alma krizi: Başkan istifa etti

AKP Genel Merkezi tarafından 3 Haziran günü Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan’ın görevlerinden alındığı duyurulmuştu. Bu değişikliklerin ardından Diyarbakır'da bir istifa haberi geldi.

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İSTİFA AÇIKLAMASI

Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler’in görevden alınmasının ardından, Diyarbakır İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Fatih Kayahan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kayahan, istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İl Başkanımız Sayın Ömer İler’in görevinden ayrılması nedeniyle, Diyarbakır İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Görev süremiz boyunca desteklerini esirgemeyen tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor, birlikte çalıştığımız süre içerisinde istemeden bir kırgınlığa sebep olduysak affola diyorum.”

(ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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