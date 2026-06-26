AKP'de Erdoğan'a ulaşmak için aracı aranıyor! Kulisler bu gayreti konuşuyor

Siyasetin gündemi erken seçim için yeni yol arayışları ile hız kazanırken, AKP içerisinde de anket sonuçlarının getirdiği kaygılar ve yeni ittifak arayışları derinleşiyor. Muhalefete yönelik operasyonların gölgesinde, parti yönetiminde rahatsızlıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan iletemeyen birçok isim, tepe yönetime ulaşabilmek adına bir aracı mekanizma kurma gayretine girdi.

Kulislerde geniş yankı uyandıran bu hamle, partide güçlü bir ikinci adam talebini ve sistem krizlerini aşma çabalarını yeniden tartışmaya açtı.

AKP'DE ERDOĞAN'A ULAŞMAK İÇİN ARACI ARANIYOR!

Nuray Babacan'ın Nefes'teki yazısına göre; parti içinde ciddi bir iletişim sorunu yaşanıyor ve partinin karar vericileri gerektiği hızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşamıyor. Yaşanan bu tıkanıklık nedeniyle bazı AKPli isimler, Cumhurbaşkanından sonrası için alternatif olacak bazı isimlere bugünden rol ve görev verilmesini talep etmeye başladı.

Kulislerde, Cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan veya damadı Berat Albayrak’ın isimleri bu doğrultuda işaret ediliyor.

İddialara göre bu çıkışların temel amacı, Erdoğan’ın yalnızlaşmasını ve bu boşluğu dolduran bazı isimlerin partide yarattığı rahatsızlığı önlemek. Güçlü ve doğru bir ikinci adamın, Erdoğan’ın yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçeceği düşünülüyor.

Bu ağırlıktaki bir figürün ancak aileden biri olması durumunda iş göreceği belirtilirken, partililerin bu isimleri Berat Albayrak ya da Bilal Erdoğan’ın şahsını daha iyi buldukları için değil, sırf Erdoğan’a ulaşma aracı olarak kullanmak ve yanına ikinci adam yerleştirmek için telaffuz ettikleri aktarılıyor.

Başka isimleri içinden geçirenlerin ise troller tarafından hırpalanmamak veya o kişilere yönelik bir mağduriyet doğurmamak adına sustuğu ifade ediliyor.

KULİSLER BU GAYRETİ KONUŞUYOR

Parti kulislerinde, Erdoğan'ı doğru bilgilendirecek sürekli bir ara mekanizma kurma çabaları konuşulurken, AKP içindeki mevcut sessizliğe de dikkat çekiliyor. Çoğunluğun olup bitenlerle hemfikir olmadığı için sustuğu, bu muazzam durgunluğun aslında güçlü bir itiraz olarak yorumlanması gerektiği değerlendiriliyor.

Tüm bu arayışların ve CHP’ye yapılan operasyonların temelinde ise seçim korkularının yattığı vurgulanıyor.

Kulislere yansıyan analizlere göre; yıllardan beri ülkeyi yöneten ve seçim sonuçlarına yönelik kaygısı olmayan güçlü bir iktidar partisi, en güçlü rakibine yönelik seri operasyonlara ihtiyaç duymazdı. İktidar partisinin ve muhafazakar mahalle siyasetçilerinin bu yoğun arayışları, seçim sonuçlarının kendileri açısından pek iç açıcı olmayacağını gördüklerine yoruluyor.

Her şeyin yolunda gitmesi ve bazı AKPlilerin "anketlerde biz öndeyiz" propagandasının gerçek olması durumunda, hem yeni ittifak üyesi arayışına hem de sistemin yarattığı krizleri yamama çalışmasına girişilmeyeceği belirtilerek, yaşanan tablonun çalışmayan ve işlemeyen mevcut sistemin en net örneği olduğu ifade ediliyor.