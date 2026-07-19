AKP ve MHP ile görüşülen yasa taslağı İmralı'ya gidiyor

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, terörsüz Türkiye süreci olarak adlandırılan İmralı süreci kapsamında geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan DEM Partililer, hazırlanacak çerçeve yasanın Meclis’e getirilmesi konusunda AKP ile fikir birliğine varıldığını duyurdu. DEM Parti, yasanın kapsamı ve içeriğine ilişkin AKP ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

23 TEMMUZ'DA ÖCALAN İLE GÖRÜŞÜLECEK

Ankara'daki bu temasların ardından sürecin bir sonraki adresi İmralı olarak belirlendi. Edinilen bilgiye göre DEM Parti İmralı Heyeti, 23 Temmuz'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere adaya gidecek. DEM Parti, AKP ile üzerinde çalışılan yasa taslağının bu görüşmede Öcalan'la da değerlendirileceğini açıkladı.

"DEVLET İLE PKK ARASINDA MEKANİZMA KURULDU"

Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre sürecin arka planına dair konuşan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, terör örgütü PKK ile devlet arasında kurulan mekanizmanın görüşmeler yaparak çatışma riski olan bütün alanları değerlendirdiğini söyledi. Yasal bir adım beklendiğini belirten Temel, şu ifadeleri kullandı:

"PKK silahları bırakma iradesini ilan etti. Dolayısıyla şimdi bir yasa bekliyor. Teknik olarak şöyle bir şey denilebilir mi: ‘Silahlar bırakılsın, biz yasa çıkaracağız.’ Kime bırakacak, nereye bırakacak hangi güvenli alanda bunu gerçekleştirecek?"

"TASLAK ÖCALAN'IN ÖNERİLERİNİ KAPSIYOR MU?"

Taslağın içeriğine ve İmralı ziyaretinin gündemine ilişkin detayları ise DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan paylaştı. Doğan, yasaya dair süreci birinci elden teyit etmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Teklif metni çantada olsa da olmasa da bu görüşme gerçekleştirilebilirse çok kritik bir aşamada çok kritik bir görüşme olacağı kesin. Taslağa ilişkin Öcalan ile bir istişarede bulunuldu mu bulunulmadı mı taslak Öcalan’ın önerilerini kapsıyor mu kapsamıyor mu birinci elden Öcalan’a yöneltip ondan almak istiyoruz.”