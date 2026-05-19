AKP Taksim'deki törene çelenk bırakmadı! Özgür Çelik'ten çok sert tepki

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yıl dönümü, İstanbul Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde coşkuyla kutlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın katıldığı törende, iktidar partisinin çelenk sunumuna katılmaması ve İBB mülklerine yönelik mülkiyet tartışmaları gündemin merkezine oturdu.

AKP TAKSİM'DEKİ TÖRENE ÇELENK BIRAKMADI!

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün anıta çelenk sunmasıyla başlayan resmi törende, protokol sırasına göre kurumlar, sendikalar ve siyasi partiler de çelenklerini bıraktı. Ancak tören boyunca AKP’nin çelenk sunumunda yer almaması dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bir il müdürlüğü temsilcisinin çelenk bırakıp hemen ayrıldığını, ancak siyasi parti olarak AKP’nin törende yer almadığını belirterek bu durumu eleştirdi.

Çelik, "AK Parti’nin zaten bu toplumun milli değerleriyle sorunları olduğunu sadece bugün değil, geçmişten beri biliyoruz. Burada bir çelenk sunumu gerçekleştirmediler ancak cumhuriyetin bekçileri, demokrasinin bekçileri burada" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN ÇOK SERT TEPKİ

Özgür Çelik, tören sonrası yaptığı açıklamalarda sadece çelenk krizine değil, İBB’ye yönelik mali ve yargısal baskılara da sert sözlerle değindi.

Ekrem İmamoğlu’nun ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklu olmasına tepki gösteren Çelik, "Cumhurbaşkanı adayımız hapsedilerek milli iradeye darbe vurulmaya çalışılıyor" dedi.

Çelik ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Müzesi’ni (Taksim Maksemi) ve Metro Han’ı da ziyaret ederek, bu yapıların Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilme girişimlerini protesto etti.

Nuri Aslan, İBB tarafından 20 milyar lira harcanarak restore edilen bu tarihi yapıların "çökmek" istenen mülkler haline getirildiğini savundu. Özgür Çelik ise 2024 seçimleri sonrası iktidarın finansman baskısına başladığını belirterek, "Yerebatan Sarnıcı gibi gelir getirici kaynakları İBB’nin elinden alarak toplumla kurulan bağı kesmeye çalışıyorlar. Yapmak istedikleri şey, yargı ve yasalar eliyle siyaseti dizayn etmektir" değerlendirmesinde bulundu.