AKP sürecin yasasını netleştirdi: İktidar medyası DEM'in taleplerini boşa çıkaracak sınırları yazdı

AKP, İmralı sürecinin yasal işlemlerinde son adımı atmaya hazırlanıyor. DEM Parti ile TBMM tatile girmeden çıkarılması konusunda mutabakata varılan çerçeve yasanın taslak çalışmasında son düzenlemeler tamamladı. Taslakta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için "özel statü" ya da "umut hakkı" düzenlemesi yer almazken, örgüt üyelerine yönelik hukuki sürecin suçun niteliğine göre işletilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala koordinasyonunda yürütülen taslak çalışmalarında muhalefet partilerinin görüşlerinin alınması planlanıyor.

İKTİDAR MEDYASI DEM'İN TALEPLERİNİ BOŞA ÇIKARACAK SINIRLARI YAZDI

Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP'nin hazırladığı taslakta kamuoyunda tartışılan Abdullah Öcalan'a yönelik özel bir statü ya da "umut hakkı" düzenlemesine yer verilmedi.

AKP kaynakları, "Öcalan'la ilgili özel bir düzenleme olmaz. Umut hakkı, statü yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm birine nasıl statü verilecek? Umut hakkı olması için de infaz yasasının değişmesi gerekiyor. Kişiye özel düzenleme yapılmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Çerçeve yasanın feshedilen bir terör örgütüne ilişkin hukuki süreci düzenleyeceği belirtilirken, örgüt üyelerinin işledikleri suçlara göre farklı kategorilerde değerlendirileceği aktarıldı.

Buna göre örgüt yöneticileri, bombalama eylemine katılanlar, asker ve polis ölümlerinden sorumlu tutulanlar, yardım ve yataklık yaptığı belirtilenler, suça karışmadığı ifade edilenler ile cezaevinde bulunanların aynı kapsamda değerlendirilmeyeceği kaydedildi.

AKP kaynakları, "Terör örgütü" suçlamasının kaldırılmasının diğer suçlardan verilen cezaları ortadan kaldırmayacağını, değerlendirmelerin suçun ağırlığına göre yapılacağını ifade etti. Düzenlemenin temel amacının suça karışmadığı belirtilen kişiler ile terör örgütü üyeliği nedeniyle cezaevinde bulunan 4 binden fazla kişinin topluma kazandırılması olduğu belirtildi.

Türkiye'ye dönecek PKK'lı sayısının ise 3 ila 4 bin civarında olabileceği öne sürüldü. Sadece örgüt üyeliği suçlaması bulunanların cezaevine girmeyeceği, adli kontrol hükümlerine tabi tutulacağı aktarıldı.

AKP SÜRECİN YASASINI NETLEŞTİRDİ



Cezaevinde bulunan örgüt üyelerinden yalnızca "örgüt üyeliği" suçundan hükümlü olanların yasa yürürlüğe girdikten sonra tahliye edilmesi öngörülüyor.

AKP kaynakları, mevcut mevzuatta terör suçlarına ek ceza öngörüldüğünü, terör suçlamasının kalkması halinde bu cezaların da ortadan kalkabileceğini ifade etti.

Buna karşılık asker veya polis öldürme gibi başka suçlardan hüküm giyenlerin bu suçlardan aldıkları cezaları infaz etmeye devam edeceği, kalan cezalarının cezaevinde geçirdikleri süreyle karşılanması halinde tahliye olabilecekleri belirtildi.

Ayrıca yasa çıktıktan sonra tüm dosyaların tek tek inceleneceği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan devlet yetkililerinin hazırlanan taslak ile Türkiye'ye dönecek PKK mensupları ve üçüncü ülkelere gidecek örgüt yöneticilerine ilişkin listeler konusunda İmralı'da Abdullah Öcalan ile temas halinde olduğu, DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'yı ziyaret etmesinin beklendiği aktarıldı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da Irak merkezi hükümeti, Kuzey Irak yönetimi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafıl Talabani ile yaptığı görüşmelerde Irak'taki PKK mensuplarının durumu ile Türkiye'ye teslim edilecek kişilere ilişkin teknik ayrıntıların ele alındığı belirtildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın ise yasal düzenleme tamamlanmadan TBMM'nin tatile girmemesi gerektiğini söylediği ifade edildi.

DEM'İN BEKLENTİSİ AYRIM YAPMADAN YASAYA DAHİL EDİLMESİYDİ

DEM Parti yöneticileri de geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya gelerek çerçeve yasaya ilişkin beklentilerini paylaştı.

Toplantıda konuşan DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, bugüne kadar yasa taslağına ilişkin kendi çalışmalarını ve Öcalan'ın önerilerini görüşülen heyetlere sözlü olarak aktardıklarını, ancak karşı tarafın hazırlığını görmek istedikleri için yazılı önerilerini henüz sunmadıklarını söyledi.

Oluç, çıkarılacak yasada Türkiye'ye dönecek kişiler açısından "suçlu-suçsuz", "yönetici-yönetici olmayan" gibi kategorik ayrımlar yapılmasına karşı olduklarını belirterek, bu yaklaşımın sonuç vermeyeceğini ifade etti. Etkin pişmanlık düzenlemesine yönelik önerilere de itiraz ettiklerini aktaran Oluç, böyle bir düzenleme yapılması halinde DEM Parti'nin olumsuz tutum alacağını dile getirdi.

Öcalan'ın da yasa kapsamının geniş tutulmasını önerdiğini söyleyen Oluç, Cemil Bayık ve Murat Karayılan gibi isimlerin de kapsam içinde yer alması gerektiği yönünde görüş bildirildiğini, bu kişilerin Türkiye'ye dönüş sürecinin ise ayrıca müzakere edilmesi gerektiğinin ifade edildiğini aktardı. Oluç, PKK'nın da kişileri kategorilere ayıran bir düzenlemeyi benimsemeyeceğini savundu.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel ise İmralı'da Abdullah Öcalan'ın çalışmaları için yeni bir bina hazırlandığı yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmede bulundu. Temel, yasal düzenlemenin çıkmasının ardından Öcalan'ın yeni binaya geçerek çalışmalarını burada sürdüreceğini öne sürdü.

Konuşmanın tamamı şu şekilde:

"Bugüne kadar yasa üzerinde bizim çalışmalarımız ve Öcalan’ın önerileri oldu. Bunları görüştüğümüz heyetlere sözlü olarak aktardık. Yazılı hazırlığımızı ise henüz vermedik. Önce onların hazırlığını görmek istedik. Biz onların önerilerini bilmiyoruz. Dinliyor ve not alıyorlar. Elimizde bir taslak yok. Ancak şunu söyledik. Çıkartılacak yasada, geri dönecekler açısından suçlu suçsuz ayrımı, yönetici yönetici olmayan ayrımı, kategorik ayrımlar olmamalı. Bunun olmayacağını, sonuç vermeyeceğini söyledik. Mesela görüşmelerde bazı hukukçu akademisyenler, etkin pişmanlık düzenlemesine işaret ettiler. Buna da itiraz ettik. Aklınızdan bunu geçirmeyin dedik. Pişmanlık kavramı üzerinden gelinirse DEM Parti olumsuz tavrını ortaya koyar diye anlattık.

“Mesela Cemil Bayık, Karayılan gibi isimler de kapsamda olmalı ama bu isimlerin nasıl döneceği, dönüp dönmeyeceği müzakere edilmeli, ayrıca konuşulmalı diye anlattı Öcalan. Kategorize eden, birbirinden ayıran bir düzenlemeyi PKK da benimsemeyeceğini açıkladı. Zira süreç çok kapsamlı. Mesela PKK ile birlikte hareket eden örgütler de var. PKK, bu örgütlerle de görüşüyor. PKK’dan sonra bunların ne olacağı gibi konular var.

Öcalan, yasa çıkarsa yeni binaya geçecek ve bu mekânı kullanacak."