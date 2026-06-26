AKP rozeti sonrası ilk icraat! Rasim Arı'dan sığınmacı adımlarında geri vites: 'Beğenmeyen gitsin' demişti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın İYİ Parti’den istifa ederek AKP saflarına katılması ve rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması, kentteki sığınmacı politikalarında köklü bir dönemece yol açtı. İYİ Parti çatısı altındayken mültecilere yönelik sert ekonomik tedbirler ve sosyal yardım kesintileriyle dikkat çeken Arı, iktidar partisine geçişinin ardından bu uygulamalardan geri adım atma kararı aldı.

KURMAYLARINA TALİMAT VERDİ

Sözcü'deki habere göre, Rasim Arı’nın daha önce hayata geçirdiği sığınmacı karşıtı politikalar AKP içerisinde rahatsızlık yarattı. AKP İl Başkanlığı ile yürütülen istişarelerin ardından harekete geçen Belediye Başkanı Arı, kurmaylarına kısıtlamaların esnetilmesi yönünde talimat verdi.

Hazırlanacak yeni düzenleme, yapılacak ilk meclis toplantısında masaya yatırılacak. Bu doğrultuda; Sığınmacılara yönelik uygulanan fahiş su ve nikah ücreti tarifeleri düşürülecek. Yabancı uyruklu kişilerin ticari faaliyetleri için uygulanan ruhsat ambargosu tamamen kaldırılacak.

NE OLMUŞTU?

31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’den belediye başkanı seçilen Rasim Arı, sığınmacıların su harcamalarına yüzde 300’e yakın zam yapacağını açıklamış ve 750 TL olan resmi nikah ücretini yabancılar için 15 bin TL’ye çıkardığını duyurmuştu.

Kentteki huzuru korumak adına yabancılara yeni iş yeri ruhsatı vermeyeceğini ilan eden Arı, "Bu şehirde bu konulardan dolayı huzursuz olan varsa başka şehre gidebilir" demişti.