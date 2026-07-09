AKP-MHP seçmeni yoksulluk sarmalında: İşte Özel'in masasına konulan araştırma

Türkiye'de gün geçtikçe derinleşen ekonomik sıkıntılar, AKP-MHP'ye oy veren kesimlerde de etkisini hissettiriyor. CHP lideri Özgür Özel'e sunulan son araştırma raporu, AKP ve MHP seçmeninin önemli bir bölümünün temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ortaya koydu.

SOSYAL YARDIM ALANLARIN SAYISI 15 MİLYONA ÇIKTI

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Türkiye'de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, milyonlarca vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre sosyal yardım alan kişi sayısı yaklaşık 15 milyona ulaşırken, art arda gelen zamlar hane bütçeleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

ÖZEL'İN MASASINA SUNULAN ARAŞTIRMA

CHP lideri Özel'e sunulan araştırma raporunda, "Mevcut Gelirle Temel İhtiyaçların Karşılanma Düzeyi" başlıklı çalışmanın sonuçlarına yer verildi. Türkiye genelinde 2 bin 94 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların yüzde 59'u temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtirken, yüzde 21'i ise "kısmen zorlanıyorum" yanıtını verdi.

AKP VE MHP SEÇMENİ

Araştırmada katılımcıların yanıtları siyasi parti tercihlerine göre de değerlendirildi. Buna göre, "Temel ihtiyaçlarınızı karşılamakta zorlanıyor musunuz?" sorusuna AKP seçmeninin yüzde 59,5'i "Kısmen zorlanıyorum" veya "Zorlanıyorum" cevabını verdi.

MHP seçmeninde de benzer bir tablo dikkat çekti. Araştırmaya göre MHP seçmeninin yüzde 55,7'si temel ihtiyaçlarını karşılamakta kısmen ya da tamamen zorlandığını ifade etti.