AKP kampı buz kesti! Vekiller konuştu bakanlar yanıtladı: Erdoğan bir kez "net" müdahale etti

AKP’nin Sapanca kampında milletvekillerinin sahadan getirdiği eleştiriler özellikle ekonomi başlığında yoğunlaşırken, toplantıya damga vuran konulardan biri de spor oldu. Ekonomide Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelen eleştiriler öne çıkarken, Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takım’ın performansı da sert tartışmalara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kamp boyunca sınırlı müdahalelerde bulunarak genel atmosferi daha kontrollü bir çizgide tuttu ancak yollara ilişkin eleştirilere Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun verdiği yanıta net tepki gösterdi.

AKP KAMPI BUZ KESTİ!

Nefes yazarı Nuray Babacan’ın aktardığı kulis bilgilere göre, iktidar partisinin geleneksel kamplarına kıyasla bu kez daha temkinli ve kontrollü bir atmosfer hâkim oldu. Yönetimde etkisiz kaldıklarından yakındıkları daha önce defalarca yazılan milletvekilleri konuştukça toplantılar buz kesti.

Vekillerin görüş ve eleştirilerinin daha fazla alınması için kurgulanan toplantılarda, özellikle ekonomik sıkıntılar ve seçmen kaybı öne çıktı. Parti yönetimi, sahadan gelen notları toplamakta zorlanırken, toplantılarda eleştirilerin önceki dönemlere göre daha çekingen ve dolaylı şekilde dile getirildiği aktarıldı.

Toplantıda ayrıca grup içi davranışlar ve aşırı coşkulu tutumlar da eleştiri konusu olurken, bazı vekillerin daha ölçülü bir dil kullanılmasını istediği aktarıldı.

VEKİLLER KONUŞTU BAKANLAR YANITLADI

Kapalı oturumlarda en yoğun başlık ekonomiydi. Enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin değerlendirmelerde bazı milletvekilleri, “vatandaşın beli bükülüyor” ifadesiyle sahadaki tabloyu aktardı. Hükümete olumlu mesaj vermekte zorlandıklarını dile getiren vekillerin olduğu belirtildi.

Mehmet Şimşek ise enflasyon hedeflerindeki sapmayı kabul ederken, mevcut tabloyu gerekçeleriyle açıklamaya çalıştı. Ancak bu açıklamaların bazı milletvekillerini tatmin etmediği ifade edildi.

Toplantıda bir milletvekili, boşanma davalarının uzunluğunu gündeme getirirken, Adalet Bakanı düzenleme teklifinin grup yönetimi tarafından yargı paketinden çıkarıldığını söyledi. Bu konuda Grup Başkanvekili Abdullah Güler işaret edildi.

A MİLLİ TAKIMIN BAŞARISIZLIĞI VE SPOR BAKANI DA MASAYA YATIRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu ve Milli Takım’ın performansı da toplantıda eleştirildi. Bazı milletvekilleri, başarısızlık üzerinden sorumluluk tartışması açarken, yöneticilere yönelik tepki dile getirildi. Görev değişikliği ihtimalinin de gündeme geldiği öne sürüldü.

ERDOĞAN BİR KEZ "NET" MÜDAHALE ETTİ

Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantı boyunca daha az devreye girdiği, ancak bazı başlıklarda doğrudan müdahalede bulunduğu aktarıldı. Özellikle yerel yatırımlar ve sorumluluk tartışmalarında kısa çıkışlar yaptığı belirtildi.

Van’a yapılan yatırımlar üzerinden gelen eleştirilere yanıt veren Erdoğan’ın, bazı milletvekillerine yönelik “yatırımlara rağmen siyasi karşılık alınamaması” değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

Bir milletvekilinin yol şikâyeti üzerine Ulaştırma Bakanı’nın “bizim sorumluluğumuzda değil” yanıtı verdiği, ancak Erdoğan’ın buna itiraz ederek “Türkiye’deki her şeyden sorumluyuz” dediği kaydedildi.