AKP il binası önünde şüpheli paket paniği! Bina tahliye edildi

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt'te bulunan AKP İl Başkanlığı binasının önünde meydana geldi. Bina önünde sahipsiz bir paketin fark edilmesi üzerine, durum vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

PARTİ BİNASI GEÇİCİ OLARAK BOŞALTILDI

Yeni Siirt'te yer alan habere göre olay yerine ulaşan emniyet güçleri, güvenlik önlemleri kapsamında AKP Siirt İl Başkanlığı binasını tedbir amacıyla geçici olarak tahliye etti. Vatandaşların ve parti çalışanlarının güvenliği için binanın boşaltılmasının ardından, polis ekipleri tarafından çevrede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu ve sivil geçişleri engellendi.

ŞÜPHELİ PAKET FÜNYEYLE PATLATILDI

Kısa sürede olay yerine intikal eden bomba imha uzmanları, sahipsiz pakete müdahale etti. Yapılan hazırlıkların ardından şüpheli paket, uzman ekipler tarafından fünyeyle kontrollü bir şekilde patlatıldı.

BÖLGEDE DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

Kontrollü patlatmanın gerçekleştirilmesinin ardından, bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri paketin içeriğini belirlemek amacıyla bölgede detaylı inceleme yaptı. Ekiplerin alandaki çalışmaları sürüyor.