AKOM sıcaklıkların tırmanacağı tarihi açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel hava tahmin raporunu açıkladı. Hafta başından bu yana bahar havasının etkili olduğu kentte, hafta sonu sıcaklıkların yükselerek yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

GÜN İÇİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ VE HAVA DURUMU

Bugün İstanbul'da yağış beklenmiyor. Gün içerisindeki sıcaklık ve hava durumu tahminleri şu şekilde:

Sabah: Parçalı bulutlu bir gökyüzü ile sıcaklık 14°C.

Öğle: Güneşli hava ile sıcaklık günün en yüksek seviyesi olan 21°C’ye ulaşıyor.

Akşam: Parçalı bulutlu gökyüzü eşliğinde sıcaklık 19°C.

Gece: Bulutlu bir hava ve sıcaklık 17°C civarında.

HAFTA SONU YAZ HAVASI GELİYOR

AKOM’un yayınladığı "DİKKAT" uyarısına göre, hafta başından itibaren bahar değerlerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu 23-26°C aralığına yükselerek yaz değerlerine yaklaşacak.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU (9 - 14 EKİM)

İstanbul’da hafta sonu ve yeni haftada sıcaklıkların 23-26 derece arasında seyretmesi beklenirken, parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.

9 Ekim Cuma: Az bulutlu ve açık, en düşük 17°C, en yüksek 23°C

10 Ekim Cumartesi: Az bulutlu ve açık, en düşük 18°C, en yüksek 26°C

11 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük 17°C, en yüksek 24°C

12 Ekim Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, en düşük 16°C, en yüksek 23°C

13 Ekim Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 17°C, en yüksek 24°C

14 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük 17°C, en yüksek 25°C