AKOM İstanbul için tarih verdi: Kara bulutlar bastıracak şimşekler çakacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre megakentte yaz sıcakları etkisini sürdürürken, hafta ortasında kısa süreli bir yağış geçişi bekleniyor. Perşembe günü İstanbulluları gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava karşılayacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yayınlanan haftalık hava tahmin raporunda en dikkat çeken detay ise Perşembe günü için yapılan yağış uyarısı oldu. Hafta boyunca (Perşembe hariç) yağış beklenmezken, Perşembe günü İstanbulluları gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava karşılayacak. Perşembe günü metrekareye 5-12 kg arasında yağış düşmesi beklenirken, sıcaklıklar da hissedilir derecede düşerek en düşük 19°C, en yüksek 27°C civarında olacak.

SERT POYRAZ SERİNLİK VERİYOR

AKOM tarafından yapılan "DİKKAT" uyarısında, hafta boyunca kuzey-doğu yönlü (Poyraz) rüzgarların aralıklarla sert (10-30 km/s) eseceği belirtildi. Rüzgarın şehre bir nebze serinlik getirmesi beklense de hava sıcaklıklarının genel olarak 29°C ile 33°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.

SICAKLIK ÖĞLE SAATLERİNDE 30°C'Yİ BULUYOR

İstanbul'da açık ve güneşli bir gökyüzü hakim. Gün içindeki sıcaklık ve nem durumları şu şekilde:

Sabah: Güneşli, 23°C

Öğle: Güneşli, 30°C

Akşam: Parçalı bulutlu/Açık, 22°C

Gece: Açık, 19°C

Günün genelinde nem oranının %35 ile %70 arasında değişmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.