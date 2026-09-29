AKOM havanın döneceği tarihi açıkladı

Sonbahar yağmurlarıyla teslim olan İstanbul'da AKOM, kasvetli ve yağışlı havanın yerini pazar gününden itibaren parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüne bırakacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hava tahmin raporunu paylaştı. Kentte fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, havanın açacağı ve güneşin yeniden yüzünü göstereceği tarih belli oldu.

KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA HAFTA SONU KADAR SÜRECEK

AKOM tarafından paylaşılan rapora göre; gün boyu yerel ve bölgesel kuvvetli sağanak yağış geçişleri devam edecek. Rüzgarın Karayel ve Poyraz yönlerinden fırtına şeklinde (40-70 km/s hızla) eseceği öngörülürken, hava sıcaklıklarının 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Özellikle 2 Ekim Cuma günü metrekareye 20 ila 50 kg arasında yağış düşeceği tahmin edilirken, 3 Ekim Cumartesi günü de gök gürültülü sağanak yağışın etkisini sürdüreceği bildirildi.

HAVA NE ZAMAN DÖNECEK? AKOM TARİH VERDİ

İstanbulluların merakla beklediği "Hava ne zaman düzelecek?" sorusunun yanıtı raporda yer aldı. AKOM, soğuk ve yağışlı havanın pazar gününe kadar bölgede etkili olmaya devam edeceğini duyurdu.