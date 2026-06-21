Akıntıya kapılarak kaybolan genç 8 gündür aranıyor! Suyun yönü değiştirildi

Bingöl’deki Sarım Çayı’nda akıntıya kapılarak kaybolan 34 yaşındaki Vedat Karabulut için başlatılan arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor. Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda, su debisini azaltabilmek amacıyla çayın yönünün değiştirildiği belirtildi.

Olay, 14 Haziran’da Sarım Çayı’nda meydana geldi. Diyarbakır’dan arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye giden Vedat Karabulut, suya girdi. Bir süre sonra çayın karşı kıyısına geçmeye çalıştığı sırada akıntıya kapılan Karabulut gözden kayboldu.

Karabulut’un akıntıya kapılarak sürüklendiği anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, Karabulut’un çayda sürüklendiği, arkadaşlarının ise akıntıya rağmen suya atlayarak kurtarmaya çalıştığı ancak tüm çabalara rağmen bir süre sonra kaybolduğu anlar yer aldı.

SARIM ÇAYI’NIN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Vedat Karabulut’un bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, Bingöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri de destek veriyor.

AFAD koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, Sağgöze mevkisinde UMKE ekiplerince kullanılan iş makineleriyle Sarım Çayı’nın yönünün değiştirildiği ve su debisinin düşürüldüğü belirtildi. Arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. (DHA)