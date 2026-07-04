Akıntıya kapılan 6 yaşındaki çocuktan acı haber! Cansız bedeni bulundu

İzmir'de sulama kanalında akıntıya kapılan iki çocuktan biri olan 8 yaşındaki Bünyamin F. hastanede tedavi altına alındı. 6 yaşındaki Ahmed Sido'nun ise cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Menemen ilçesinin Yahşelli Mahallesi’nde meydana geldi. Sulama kanalında akıntıya kapılan bir çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kurtarılan çocuğun 8 yaşındaki Bünyamin F. olduğunu tespit etti. Olayın ardından aynı mahallede yaşayan Suriyeli aile, çocukları Ahmed Sido’nun Bünyamin F. ile arkadaş olduğunu ve kendisinden haber alamadıklarını bildirerek jandarmaya ihbarda bulundu.

Bunun üzerine sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

SAATLER SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Saatler süren arama çalışmaları sonucunda Ahmed Sido'nun cansız bedenine gece saatlerinde sulama kanalında ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 6 yaşındaki çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"SUYUN ÜZERİNDEKİ BORULARA TUTUNARAK KENARA ÇIKARDIM"

Bünyamin F.'yi kurtaran mahalle sakini Erman Kara, kayınbiraderinin kendisini aradığını ve sulama kanalında bir çocuk gördüğünü söylemesi üzerine olay yerine koştuğunu belirterek, "Yaklaşık 50 metre ileride gördüm, bize doğru yüzüstü geliyordu. Görünce suya atladım. Bayağı bir akıntı vardı. Akıntı beni de götürüyordu neredeyse. Suyun üzerindeki borulara tutunarak kenara çıkardım. Yarım saate yakın kalp masajı yaptık. Bilinci gelir gibi oldu. Sonra ambulansa teslim ettik” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)