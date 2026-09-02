Akın Gürlek Yunanistan'dan iadesini istediği ismi açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde iki ülke arasındaki adli iş birliğini değerlendirdi. Adli yardımlaşma, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesinin ele alındığı görüşmede Gürlek, Yunanistan'da bulunan suç örgütü elebaşlarının Türkiye'ye iadesini talep ettiklerini belirtti.

AKIN GÜRLEK YUNANİSTAN'DAN İADESİNİ İSTEDİĞİ İSMİ AÇIKLADI

Gürlek, özellikle "Bayğaralar" suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Ramazan Bayğara'nın iadesini istedi.

Suçluların nerede bulunurlarsa bulunsunlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını ifade eden Gürlek, Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının Türkiye'ye iadesini talep ettiklerini açıkladı.

Gürlek, görüşmede Türkiye'nin özellikle Ramazan Bayğara'nın iadesini talep ettiğini belirtti. "Bayğaralar" suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Bayğara'nın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kasten öldürme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı sırada Yunanistan'da yakalandığını aktardı.

Bayğara'nın 31 Temmuz 2026'da Türkiye'ye teslim edilmesinin planlandığını belirten Gürlek, ancak teslim işleminden hemen önce tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda meydana gelen olaylar ve yangın nedeniyle iadenin gerçekleşemediğini söyledi.

Gürlek, daha sonra Bayğara'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yaptığı başvuru nedeniyle iade sürecinin ertelendiği bilgisinin kendilerine ulaştığını belirterek, iadenin en kısa sürede gerçekleşmesini umduğunu ifade etti.

YUNANİSTAN'DAN İSTENEN DİĞER İSİMLER

Görüşmede Nedim Sorguç'un iadesi de gündeme geldi. Gürlek, Sorguç'un "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kırmızı bültenle arandığını belirtti.

Sorguç'un 20 Ağustos 2026'da Türkiye'ye teslim edilmesine karar verildiğini aktaran Gürlek, ancak AİHM'e yapılan başvuru nedeniyle teslim işleminin gerçekleştirilemediğini söyledi.

Gürlek ayrıca Ali Yeşildağ dosyasının da görüşmede ele alındığını açıkladı. Yeşildağ hakkında "kasten öldürme" ve "silahla birden fazla kişiyle yağma" suçlarından iade talebinde bulunulduğunu belirten Gürlek, bu kişinin Türkiye'ye teslim edilmesinin önem taşıdığını ifade ederek Yunan makamlarından iş birliği istedi.

Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye ve Yunanistan adalet bakanlıkları arasındaki diyaloğun karşılıklı güven temelinde sürdürüleceğini ve adli iş birliğinin somut ve kalıcı adımlarla ilerletileceğini kaydetti.