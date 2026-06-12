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Halk TV Türkiye Batman’daki Mehmet Şirin Çelik cinayeti aydınlatıldı: 11 şüpheli gözaltında

Batman’daki Mehmet Şirin Çelik cinayeti aydınlatıldı: 11 şüpheli gözaltında

Batman'da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayeti beş yıl sonra aydınlatıldı. Bakan Akın Gürlek, operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Batman’daki Mehmet Şirin Çelik cinayeti aydınlatıldı: 11 şüpheli gözaltında

2021 yılında Batman’da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin uzun süredir faili meçhul olarak kalan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyanın yeniden değerlendirilmesi sonucu cinayetin aydınlatıldığını ve düzenlenen operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Batman’daki Mehmet Şirin Çelik cinayeti aydınlatıldı: 11 şüpheli gözaltında - Resim : 1

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında eski dosyaların çok yönlü şekilde yeniden incelendiğini belirtti. Bu çerçevede Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü detaylı araştırmalar sonucunda Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin yeni delillere ulaşıldığı ifade edildi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, cinayetin iki aile arasında devam eden husumet nedeniyle planlanarak işlendiğine yönelik bulguların ortaya çıkarıldığı bildirildi. Ayrıca şüphelilerin, soruşturmayı farklı yönlere çekmek ve olay sırasında bölgede bulunmadıkları izlenimini oluşturmak amacıyla çeşitli yöntemlere başvurduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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Elde edilen deliller doğrultusunda Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Batman ve Van’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gürlek ayrıca soruşturmanın aydınlatılmasında görev alan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman İl Jandarma Komutanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve diğer kamu görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Batman Akın Gürlek
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