Akın Gürlek ABD'deki iş insanlarına seslendi: Türkiye en öngörülebilir ülke

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen Küresel İş Zirvesi'nde iş dünyasına yönelik açıklamalarda bulundu. Gürlek, Türkiye'nin hukuk alanında dünyada ve Avrupa'da en güvenilir, öngörülebilir ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Gürlek, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından New Jersey'de düzenlenen Küresel İş Zirvesi etkinliğinde konuştu.

“TÜRKİYE HUKUK ALANINDA EN GÜVENİLİR, ÖNGÖRÜLEBİLİR ÜLKE”

İş insanlarının bazı spekülasyonlar nedeniyle Türkiye'ye yatırım yapmasının engellendiğini gördüklerini belirten Gürlek, "Bu konuda kesinlikle Türkiye hukuk alanında dünyada, Avrupa'da en güvenilir, öngörülebilir ülke." ifadesini kullandı.

İş dünyasında bazı ticari davaların makul sürede bitmediği yönünde şikayetler olduğunu dile getiren Gürlek, iş insanları ile yaptığı görüşmelerde gelen bu talepleri çok önemsediklerini ve 12. yargı paketinde ilgili davaların hızlandırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gürlek, iş insanlarının vakitlerini adliye koridorlarında değil, iş yerlerinde geçirmeleri gerektiğini kaydederek, "Hakimlere, hedef süre koyduk ve davaların bu süre içerisine bitirilmesi konusunda hassas davranmamızı her yerde önemsiyorum." dedi.

Gürlek, yatırımcılar konusunda da yeni düzenlemeler yaptıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle şu an dünyada yaşanan büyük bir savaş krizi var. Bu savaş krizinden dolayı sermayenin ülkemize rahat girişi ve aynı zamanda yatırımcının, girişimcinin de Türkiye'ye geldiği zaman özellikle hukuk alanında zorlanmaması için bir kısım düzenlemeleri hayata geçirdik. Özellikle iş adamlarımızın rahatça hukuk öngörülebilirliği, hukuk güvenliği konusunda Türkiye'de yatırım yapması için Adalet Bakanlığı olarak elimizden geldiğince yeni sistemde düzenlemeler konusunda çalışıyoruz." (AA)