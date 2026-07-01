Akılalmaz telefon dolandırıcılığı! Emekli bankacı 1758 cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti

İstanbul Beşiktaş’ta akıllara durgunluk veren bir telefon dolandırıcılığı olayı yaşandı. Para ve sermaye piyasaları uzmanı olan ve bankalarda uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan 83 yaşındaki Dinçer K., kendisini telefonla arayıp "polis" olarak tanıtan kişilerin tuzağına düştü. Dolandırıcılara 1758 adet Cumhuriyet altınını kaptıran Dinçer K.'nın şikayeti üzerine polis ekipleri devasa bir operasyon başlattı.

"HİPNOTİZE ETMİŞLERDİ"

Dinçer K. "Eşimle birlikte yıllardır biriktirdiğimiz her şeyi çaldılar. Adeta beni hipnotize etmişlerdi. Kiralık kasadan altınları aldım ve sokakta beni bekleyen kişiye kendi ellerimle teslim ettim" dedi.

2 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle geniş çaplı bir soruşturma açtı. Dolandırıcıların kullandığı cep telefonları ve altının teslim edildiği Etiler bölgesindeki tüm güvenlik kameraları saniye saniye incelendi.

Yaklaşık iki ay süren titiz teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Mehmet U. (27), Hasan T. (32), İsmail A. (56), Fethi K. (35) ve Selahattin A. (39) gözaltına alındı.

"YILDA 15 KEZ ARANIYORDUM, BU SEFER İNANDIM"

Şüphelileri teşhis etmek için Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen mağdur Dinçer K., yaşadığı kabus dolu anları anlattı. Kendisinden altın dolu çantayı teslim alan şahsı emniyette teşhis eden emekli bankacı, şu ifadeleri kullandı:

"Son 10 yıl içinde, yılda 10-15 kez dolandırıcılık için aranıyordum. Ben bunları anlayıp hep reddetmiştim. Onlara itibar etmemiştim. Ancak bu defa arayan kişiye inandım. Bana banka hesaplarımın kara para aklama işinde kullanıldığını, kendilerine yardım etmemi istediler. Ben ülkemi seven biriyim. Onlara yardım etmeyi kabul ettim."

"BENİ TAM 50 KEZ ARADILAR"

Dolandırıcıların psikolojik baskı kurmak için kendisini yaklaşık 50 kez aradığını belirten Dinçer K., altınları nasıl teslim ettiğini ise şöyle aktardı:

“Onların telkinleri doğrultusunda bankaya giderek kiralık kasada bulunan altınları bir çantaya koyarak yanıma aldım. Bana Etiler Metrosunun yakınlarında bir sokağa gitmemi istediler. Söyleneni yaptım. Sonra yanıma biri geldi. Telefonla konuşarak ‘Amirim şahısla birlikteyim, altınları alayım mı’ diye sordu. Karşısından olumlu yanıt alınca, göğsünün ön tarafında bulunan çantayı açtı. Ben de altınları onun içine koydum. Hızla oradan uzaklaştı. Başında bir bere vardı ve yüzünü gizleyeme çalışıyordu.”

ŞÜPHELİLERİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde gözaltında tutulan şüpheliler Mehmet U., Hasan T., İsmail A., Fethi K. ve Selahattin A. için savcılıktan ek gözetim izni alındı. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın çok yönlü olarak derinleştirilerek sürdürüldüğünü bildirdi. (DHA)