Akdeniz'de yine deprem oldu: 3 km daha yaklaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 16:18'de 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5.6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

3.3 KM DAHA YAKLAŞTI

AFAD verilerine göre saat 16:18'de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki son depremin, bir önceki gün yaşanan sarsıntıya kıyasla 3.3 kilometre daha yakın bir derinlikte gerçekleşti.

AKDENİZ DÜN DE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi, dün Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremin yerin 8.9 kilometre derinliğinde olduğu belirtilmişti.

DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:

Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.

Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.

Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.

Acil durum çantası hazırlayın: Su, dayanıklı gıda, ilk yardım malzemeleri, fener, pil, düdük, powerbank, battaniye ve kişisel ilaçları içeren bir çanta hazır bulundurun.

Toplanma alanlarını öğrenin: Evinize ve iş yerinize en yakın deprem toplanma alanlarını önceden belirleyin.

Aile afet planı yapın: Deprem anında ve sonrasında aile bireylerinin nasıl ve nerede buluşacağını kararlaştırın.