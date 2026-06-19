Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Akdeniz'de yine deprem oldu: 3 km daha yaklaştı

Akdeniz'de yine deprem oldu: 3 km daha yaklaştı

AFAD'a göre bugün saat 16.18'de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem, önceki günkü sarsıntıdan 3.3 kilometre daha yakın bir derinlikte gerçekleşti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Akdeniz'de yine deprem oldu: 3 km daha yaklaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 16:18'de 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5.6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Akdeniz deprem

3.3 KM DAHA YAKLAŞTI

AFAD verilerine göre saat 16:18'de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki son depremin, bir önceki gün yaşanan sarsıntıya kıyasla 3.3 kilometre daha yakın bir derinlikte gerçekleşti.

AKDENİZ DÜN DE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi, dün Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremin yerin 8.9 kilometre derinliğinde olduğu belirtilmişti.

Akdeniz'de yine deprem oldu: 3 km daha yaklaştı - Resim : 2

Kahramanmaraş sallandıKahramanmaraş sallandı

DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:

Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.

Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.

Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.

Acil durum çantası hazırlayın: Su, dayanıklı gıda, ilk yardım malzemeleri, fener, pil, düdük, powerbank, battaniye ve kişisel ilaçları içeren bir çanta hazır bulundurun.

Toplanma alanlarını öğrenin: Evinize ve iş yerinize en yakın deprem toplanma alanlarını önceden belirleyin.

Aile afet planı yapın: Deprem anında ve sonrasında aile bireylerinin nasıl ve nerede buluşacağını kararlaştırın.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Akdeniz Deprem AFAD
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro