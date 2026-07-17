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Akçakoca Belediye Başkanı tahliye kararının ardından tutuklandı

Son dakika... Görevinden uzaklaştırılan Düzce'nin Akçakoca İlçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak, sulh ceza hakimliğince tahliye edilmesinin ardından savcılığın itirazı üzerine nöbetçi mahkeme tarafından yeniden tutuklandı.

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Akçakoca Belediye Başkanı tahliye kararının ardından tutuklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Fikret Albayrak hakkındaki yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. "İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla devam eden soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Albayrak, mahkemenin tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine tekrar cezaevine gönderildi.

TAHLİYE KARARINA SAVCILIKTAN İTİRAZ

Sulh Ceza Hakimliği, Albayrak hakkında yapılan tutukluluk değerlendirmesinde "konutu terketmeme" tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Ancak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, belediye başkanının yeniden tutuklanmasına karar verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemenin tutuklama kararının ardından adliyedeki işlemleri tamamlanan Fikret Albayrak, Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

23 MAYIS'TA TUTUKLANMIŞTI

Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak 23 mayısta tutuklanmış, ertesi gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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