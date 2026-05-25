Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Akaraba aileler birbirlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü 4 yaralı

Akaraba aileler birbirlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü 4 yaralı

Diyarbakır'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Akaraba aileler birbirlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü 4 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada kan döküldü.

Saat 16.00 sıralarında Huzurevleri Mahallesi'nde akraba aileler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, şiddetlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Askeri trene kanlı saldırı! Patlama sonrası şehir savaş alanına döndüAskeri trene kanlı saldırı! Patlama sonrası şehir savaş alanına döndü

AKRABALARIN SİLAHLI ÇATIŞMASINDA 1 ÖLÜ 4 YARALI

Tarafların sokakta birbirine tabancalarla ateş açtığı olayda Ömer Özçelik yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akaraba aileler birbirlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü 4 yaralı - Resim : 3

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken kavgada kullanılan bir tabanca da ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Silah Çatışma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro