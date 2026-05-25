Akaraba aileler birbirlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü 4 yaralı
Diyarbakır'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada kan döküldü.
Saat 16.00 sıralarında Huzurevleri Mahallesi'nde akraba aileler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, şiddetlenerek silahlı kavgaya dönüştü.
Tarafların sokakta birbirine tabancalarla ateş açtığı olayda Ömer Özçelik yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken kavgada kullanılan bir tabanca da ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
