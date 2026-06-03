Aileyi esir alan yangın: Hamile kadın ve 2 çocuğu dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Çıkan yangında hamile kadın Elif Ç. ile 2 çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, apartman dairesinde yangın çıktı, yangın sırasında hamile kadın Elif Ç. ile 2 çocuğu, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Yakut Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında saat 14.00 sularında meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüyerek hamile kadın Elif Ç. ve ismi öğrenilemeyen biri kız 2 çocuğu dairede mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler daireye merdivenli araçla ulaşarak yanan evin içinden Elif Ç. ve 2 çocuğunu çıkardı.
Dumandan etkilenen anne ve çocukları, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangın ekiplerin yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Anne ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)