Halk TV Türkiye Aileyi esir alan yangın: Hamile kadın ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

Aileyi esir alan yangın: Hamile kadın ve 2 çocuğu dumandan etkilendi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Çıkan yangında hamile kadın Elif Ç. ile 2 çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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