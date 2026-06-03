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Halk TV Türkiye Aileyi esir alan yangın: Hamile kadın ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

Aileyi esir alan yangın: Hamile kadın ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Çıkan yangında hamile kadın Elif Ç. ile 2 çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Aileyi esir alan yangın: Hamile kadın ve 2 çocuğu dumandan etkilendi - Fotoğraf: 1
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, apartman dairesinde yangın çıktı, yangın sırasında hamile kadın Elif Ç. ile 2 çocuğu, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Aileyi esir alan yangın: Hamile kadın ve 2 çocuğu dumandan etkilendi - Fotoğraf: 2
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Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Yakut Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında saat 14.00 sularında meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüyerek hamile kadın Elif Ç. ve ismi öğrenilemeyen biri kız 2 çocuğu dairede mahsur kaldı.

Aileyi esir alan yangın: Hamile kadın ve 2 çocuğu dumandan etkilendi - Fotoğraf: 3
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler daireye merdivenli araçla ulaşarak yanan evin içinden Elif Ç. ve 2 çocuğunu çıkardı.

Aileyi esir alan yangın: Hamile kadın ve 2 çocuğu dumandan etkilendi - Fotoğraf: 4
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Dumandan etkilenen anne ve çocukları, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aileyi esir alan yangın: Hamile kadın ve 2 çocuğu dumandan etkilendi - Fotoğraf: 5
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Yangın ekiplerin yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Anne ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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